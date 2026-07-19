Centenario? No. Il prossimo per i 60 di Gianni...

Il prossimo mondiale si giocherà dall'8 di giugno al 21 di luglio in Spagna, Marocco, Portogallo e in alcuni paesi sudamericani. Sostiene, non Pereira ma la Fifa, che la data celebrerà il centenario del torneo. Presumo che, in verità, sarà l'occasione per festeggiare il sessantesimo compleanno del presidente del governo calcistico mondiale. Quest'ultima coincidenza è molto più importante dell'anniversario uruguagio, sessant'anni sono il traguardo della maturità, della saggezza, Pablo Picasso diceva che a quell'età si diventa giovani, sfortunatamente è troppo tardi. Ma, come invece diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi per Infantino Gianni che, nel cognome, si porta appresso la propria dimensione (gli inglesi lo hanno ribattezzato Johnny Baby) ma riesce e riuscirà a superare qualunque ostacolo, qualunque contrarietà, perché il calcio non è del popolo, il calcio non è dei tifosi, dei calciatori, degli allenatori, il calcio è suo o, in queste ore, di Donald Trump che, a riflettere un attimino, è un Infantino 2.0. L'unione ha fatto la forza, il torneo, che va a concludersi oggi, è stato il più cafone di sempre, se nel 1930 molte federazioni si rifiutarono di andare a Montevideo, unica sede delle partite, avendo capito il giro del fumo che Jules Rimet aveva messo in circuito a favore degli uruguagi, questo mondiale ha ribadito il concetto e l'ispirazione e così sarà negli anni a venire, il mondiale diffuso tra Madrid, Lisbona e Casablanca, Montevideo o Buenos Aires sarà un caleidoscopio affascinante per chi seguirà le partite da casa, chissenefregherà dei tifosi itineranti, che viaggino, che paghino.

Resta da capire chi sarà il padrone del prossimo circo calcistico, il re di Spagna? Il presidente portoghese? Il sovrano marocchino? O qualche governante sudamericano? Il dubbio non è scespiriano anche se le ultime parole di Amleto spiegano lo scenario: "sebbene questa sia follia, è anche vero che c'è del metodo".