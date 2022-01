Serie A, partenza anticipata per i Mondiali: il fitto calendario spaventa i club

Il 13 novembre del 2022 prenderanno il via i mondiali in Qatar con l'Italia di Roberto Mancini che dovrà passare per gli spareggi per staccare il pass alla rassegna iridata. I club italiani ma non solo sono però un po' preoccupati dato che i calendari saranno per forza di cose compressi per "colpa" del mondiale. La Serie A 2022/23, per esempio, prenderà il via in una data insolita per gli italiani: il 13 agosto (non ancora ufficiale ma quella più simile alla realtà). Le Federazioni e la Uefa saranno dunque costretti a fare i salti mortali per la stesura dei calendari con la Champions League che rischia di essere "compressa". I Mondiali in Qatar, i primi disputati in sessione autannale-invernale, termineranno il 18 dicembre.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il campionato inizierà solo tre giorni dopo dalla finale di Supercoppa Europea (sperando in finale ci sia magari un'italiania). Tra il 13 agosto e i primi dieci giorni di novembre dunque si dovrnano disputare le sei partite di Champions, più 15 giornate di Serie A, più due gare dell'Italia di Mancini per terminare i gruppi di Uefa Nations League.

Tutto questo farà sicuramente discutere anche perché diversi tecnici si erano lamentati delle troppe partite disputate, con Pep Guardiola che aveva addirittura parlato di uno sciopero da parte dei calciatori. "Uno sciopero dei calciatori risolverebbe il problema. Le parole non servono a nulla. La Premier League pensa prima al business che alla salute dei calciatori. Inoltre siamo l’unico campionato con tre cambi invece di cinque".

Non solo quello del 2022-2023, anche perché questo calendario tra impegni vari e rischio rinvio di alcune partite per via del covid sarà davvero compresso tra giovedì 6 gennaio e il 22 maggio, giorno della chiusura del campionato. In tutto questo ovviamente ci sarà anche la finale di Supercoppa Italiana Inter-Juventus del 12 gennaio, la finale di Coppa Italia dell'11 maggio, le partite di Champions, Europa e Conference League.