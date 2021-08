Lo sfregio a Lukaku: i tifosi lo "cancellano"

Che i tifosi dell'Inter non abbiano preso bene l'addio repentino e inaspettato di Romelu Lukaku era un dato di fatto ma quello andato in scena nella serata di lunedì 9 agosto sotto San Siro è stato un atto vandalico in piena regola. Il murale dedicato all'attaccante belga, raffigurato sotto lo stadio Giuseppe Meazza, è stato infatti imbrattato da alcuni supporters nerazzurri arrabbiati con l'ex Manchester United.

"Caro Lukaku, da te ci saremmo aspettati un comportamento più onesto e trasparente. Ma, nonostante ti avessimo accolto e protetto come un figlio, come uno di noi, anche tu ti sei dimostrato come tutti gli altri, inginocchiandoti di fronte al denaro. Ti auguriamo il meglio anche se non sempre l'avidità paga" , questo la prima parte del siluro della Curva nord. Non solo Lukaku, dato che anche gli altri calciatori sono stati messi sull'attenti dalla parte organizzata del tifo nerazzurro: "Adesso remiamo tutti nella stessi direzione, anche perché, altrimenti, anche per chi rimane, il messaggio è abbastanza chiaro: "CI AVETE TUTTI ROTTO I C..." . Testa bassa e pedalare. L'INTER PRIMA DI TUTTO".

Stagione in salita

La stagione dell'Inter parte già in salita con Suning che ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi nerazzurri delusi dall'atteggiamento della società sul mercato. Aver venduto due dei pezzi pregiati, Achraf Hakimi prima e Romelu Lukaku poi è un chiaro segnale di come la società stia tirando i remi in barca. Difendere lo scudetto conquistato solo tre mesi fa ora diventa un'impresa titanica dato che la Juventus ha fame di riscatto mentre Atalanta, Milan, Napoli, Roma e Lazio non molleranno un centimetro nella lotta alla Champions League.

Non sarà facile per Simone Inzaghi rimettere insieme i pezzi e ora toccherà alla sapienza di Beppe Marotta e Piero Ausilio in fase di mercato per trovare due o tre giocatori offensivi in grado di fare la differenza e di supportare gli unici due superstiti della passata stagione: Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Edin Dzeko sembra sempre più vicino mentre i nomi di Duvan Zapata e Dusan Vlahovic stuzzicano le fantasie della dirigenza con il colombiano dell'Atalanta leggermente favorito sul serbo della Fiorentina per via del costo del cartellino

