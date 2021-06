Sorpasso finale, Ancelotti verso il Real

La stampa spagnola scrive che per la panchina del Real Madrid potrebbe esserci un clamoroso ritorno, quello di Carlo Ancelotti. Dopo l’addio di Zidane e il no di Allegri per la prestigiosa panchina dei blancos sono circolati diversi nomi di spicco: Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Raul e Xabi Alonso. Ma secondo alcune fonti madrilene il presidente Florentino Perez sarebbe orientato su Ancelotti. Il tecnico emiliano, attualmente alla guida dell’Everton, in Premier League, ha già allenato il Real fra il 2013 e il 2015, conquistando una Champions League, la storica "Décima". Dopo qualche mese dalla coppa con le orecchie successo anche del Mondiale per Club (quella che un tempo era la coppa Intercontinentale). Ma il rapporto con Perez, a dire il vero sempre abbastanza burrascoso, con il presidente che svariate volte aveva minacciato di allontanare il tecnico, sfociò in un esonero. Ora, trascorsi sei anni, potrebbe esserci un nuovo matrimonio. Le parti si sono sentite e Ancelotti, correttamente, ha informato il proprio club.

Uno dei primi nomi sondati per la panchina del Real è stato Antonio Conte, appena è uscita la notizia del suo addio all'Inter. L'accordo non è andato a buon fine per diverse ragioni, vuoi per gli impegni richiesti da Conte per quanto riguarda i rinforzi all'organico, vuoi per il tipo di gioco che non avrebbe convinto del tutto i madrileni, con il rischio di andare troppo in collisione con alcuni elementi dei Blancos.

Sessantadue anni, con una lunga carriera in campo (dal 1976 al 1992) e i tanti successi con la Roma e il Milan, Ancelotti è diventato uno dei più grandi allenatori d'Europa facendosi le ossa prima come vice ct nella Nazionale azzurra (dal 1992 al 1995), poi con Reggiana e Parma. Seguirono le esperienze alla Juventus e al Milan, poi le avventure all'estero in alcuni tra i club più importanti: Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid e Bayern Monaco. Il ritorno in Italia, nella breve e poco fortunata esperienza al Napoli, e poi di nuovo in Premier League, sulla panchina dell'Everton.