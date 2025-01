"Stasera travestiti da Tutto il calcio minuto per minuto e... Scusa Ameri"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'idea venne dalla Francia, quando l'allora capo della redazione sportiva Rai Guglielmo Moretti, ascoltando la trasmissione radiofonica sportiva francese "Sports et Musique", decise di fare la stessa cosa: raccontare in diretta tutte le partite di calcio, come i cugini facevano con il rugby. Un format che è diventato storia e prima ancora fenomeno di costume, grazie a figure di riferimento come Sergio Zavoli e Roberto Bortoluzzi, che fu anche il primo conduttore in quel 10 gennaio del 1960 giorno in cui iniziarono le trasmissioni di Tutto il calcio minuto per minuto.

Questa sera, grazie alle contemporaneità di ben cinque partite, ci sarà un vero e proprio ritorno al futuro a Zona Cesarini. Invece delle voci di Carosio o Ameri, Ciotti o Carapezzi, questa sera ascolteremo quelle di Francesco Repice (Juventus-Benfica) e Giuseppe Bisanti (Barcellona-Atalanta), Massimo Barchesi (Inter-Monaco) e Daniele Fortuna (Dinamo Zagabria-Milan) oltre a quella di Diego Carmignani (Sporting Lisbona-Bologna).

«Sarà un tuffo nel passato racconta Antonio Tisi, 57 anni producer di Zona Cesarini dalla prima puntata del 2002 al fianco di Maurizio Ruggeri -. Ci modelleremo e ci travestiremo per l'occasione in Tutto il calcio, cercando di valorizzare la contemporaneità di queste partite. È chiaro che allo spezzatino ci siamo ormai abituati prosegue Tisi , ma vuoi mettere la bellezza della concomitanza Oggi, purtroppo, è tutto appiattito. Noi di Zona Cesarini vogliamo regalare una notte magica, da far girar la testa.

Un po' come qualche anno fa, quando si entrava in cuffia al grido di scusa Ameri, per segnalare un gol. Erano gli anni in cui si venerava la radio, come se fosse una madonnina. E forse un po' era così, visto che spesso un gol era preceduto da una preghiera»