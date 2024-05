Tegola Italbasket Fontecchio operato

Mentre i playoff di Serie A entrano nel vivo delle semifinali il Ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco ha ricevuto la peggior notizia possibile perché il timore delle scorse settimane è diventato realtà: Simone Fontecchio non sarà a disposizione per il Pre Olimpico di San Juan (dal 2 al 7 luglio). Il giocatore dei Detroit Pistons è stato costretto ad alzare bandiera bianca nella seconda parte di stagione per un fastidio al piede destro giocando solo 16 partite (9.9 punti di media) dal suo arrivo a Motor City e sabato ha tristemente comunicato via social la sua situazione: «In seguito all'infortunio dello scorso 17 marzo al piede sinistro che mi ha impedito di giocare le ultime partite della stagione. Mi sono sottoposto venerdì ad un mini intervento chirurgico per risolvere completamente il problema così da riuscire a recuperare più velocemente. L'intervento è andato bene e sono già in via di guarigione. Purtroppo questo comporterà la mia assenza al Pre Olimpico».

Si tratta del terzo forfait in casa azzurra dopo quelli dei due giocatori dell'Alba Berlino Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, oltre al passo indietro comunicato dal capitano della Virtus Bologna Marco Belinelli. Scelte quindi al lumicino per il Poz che perde il suo miglior realizzatore e potrebbe prendere in considerazione l'idea di chiamare Darius Thompson: il playmaker dell'Anadolu Efes ha completato le pratiche per ottenere la doppia cittadinanza (sposato dal 2020 con Chiara) ed eleggibile per essere convocato a differenza di Donte DiVincenzo.

Il giocatore dei New York

Knicks, reduce dalla miglior stagione in carriera, ha espresso più volte il desiderio di vestire la maglia azzurra con il sogno di giocare alle Olimpiadi di Parigi ma, causa tempi tecnici, non è stato possibile naturalizzarlo.