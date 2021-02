Tiger si cappotta, gravi ferite alle gambe

Pauroso schianto per Tiger Woods. Il campione di golf è finito in ospedale dopo un terribile incidente d'auto nella Contea di Los Angeles. Il 45enne americano avrebbe perso il controllo della vettura, invadendo prima la corsia opposta - per fortuna senza incrociare altre auto - e poi finendo in una scarpata. I vigili del fuoco e i paramedici intervenuti sul posto hanno avuto bisogno delle tenaglie per estrarlo dalla vettura.

Impressionanti le immagini dell'auto, una Bentley scura, completamente distrutta: il campione si è salvato grazie agli airbag. Quindi Tiger, privo di sensi, è stato trasportato in ambulanza in un ospedale locale per le ferite riportate. Nell'incidente automobilistico, Woods ha subito delle lesioni multiple alle gambe: è stato sottoposto ad operazione chirurgica. L'ex fidanzata Lindsey Vonn ha scritto: «Preghiamo per te».

Le cause dell'incidente, avvenuto alle 7.15 locali nella contea Rancho Palos Verdes, a sud di Santa Monica, non sono ancora chiare. Tiger Woods nei giorni scorsi ha premiato il vincitore del Genesis Invitational. Gli agenti hanno confermato che Woods viaggiava da solo. Il campione americano si stava preparando per il Masters di Augusta di inizio aprile. Due giorni prima di Natale si è sottoposto al quinto intervento alla schiena. Quando gli è stato chiesto se sarebbe stato presente, Woods ha risposto: «Dio, lo spero». L'ultima volta sul green era stata con il figlio Charlie di 11 anni il 20 dicembre.

Non è la prima volta che Woods finisce fuori strada con l'auto. Il primo incidente era accaduto nel 2009, nel giorno del Ringraziamento, quando si era schiantato con il Suv contro un albero. Ed era un periodo in cui il 15 volte campione Major si trovava nella bufera per i tradimenti alla moglie, tanto che aveva perso sponsor ed era perfino finito in una clinica di riabilitazione, restando fuori dal green per cinque mesi. Nel maggio del 2017, il secondo incidente: la polizia della Florida lo trovò addormentato al volante di un'auto parcheggiata sul ciglio di una strada, e venne arrestato. Si era giustificato dicendo di essere in preda a farmaci per il mal di schiena. Successivamente Woods era stato condannato per guida spericolata, e anche in quel caso era finito in clinica per problemi di insonnia. L'ennesima disavventura metterà fine al più famoso golfista della storia?