"Uomo di m...". I tifosi dell'Inter insultano Dybala: ecco la sua reazione

Paulo Dybala è stato per settimane ad un passo dal diventare un giocatore dell'Inter ma alla fine l'affare è sfumato con la Joya che ha accettato l'offerta della Roma. Sabato sera al Meazza, l'ex Juventus ha segnato ancora una volta ai nerazzurri, complice l'incertezza di Samir Handanovic, dando il via alla rimonta giallorossa culminata poi nella ripresa con la rete di Smalling che ha regalato tre punti inaspettati alla squadra del grande ex José Mourinho. Dybala ha fatto irritare e non poco il pubblico di fede nerazzurra che gli ha riservato una serie di insulti a ripetizione: "Dybalaaaa...Uomo di m...!". L'argentino sente tutto e si fa una sonora risata guardando negli occhi quelli che sarebbero potuti essere i suoi tifosi:

Dybala che ride di gusto davanti gli insulti degli Interisti è la cosa che più vi farà godere oggi pic.twitter.com/W0TxBox5KX —HungryMARCIO (@HungryMarcio) October 3, 2022

Un affare sfumato

Dybala e l'Inter sono stati vicini, vicinissimi in estate e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato pure il benestare per chiudere l'operazione di Steven Zhang. L'argentino, però, sarebbe arrivato solo a patto della cessione di Joaquin Correa ma secondo i rumors Simone Inzaghi ha deciso di puntare sul "Tucu" e non sulla "Joya" che è stato sedotto e abbandonato dai nerazzurri. L'ex attaccante della Juventus ha poi deciso di accasarsi alla Roma dei Friedkin che hanno fatto un regalo a Mourinho.

I numeri, per ora, stanno dando ragione alla Roma e torto all'Inter e a Inzaghi che sembrano aver puntato sul cavallo sbagliato. 4 reti in campionato e due assist più una rete in Europa League: questo lo score di Dybala, 2 reti in Serie A (ininfluenti) e un assist (nel derby perso per 3-2 contro il Milan di Stefano Pioli), sono invece il misero score di Joaquin Correa che non è praticamente mai riuscito a sfruttare le chance concesse da Inzaghi, il suo mentore. In attacco Dzeko e Lautaro stanno tirando la carretta da inizio stagione con l'assenza di Romelu Lukaku che sta pesando tanto, troppo nell'economia del gioco dell'Inter. Chissà se Inzaghi si sarà pentito di non aver scelto di affondare il colpo su Dybala per dare ulteriore fiducia al suo pupillo Correa: solo il tempo dirà chi avrà avuto ragione ma in questo primo scorcio di stagione i nerazzurri si mangiano le mani per essersi lasciati sfuggire la "Joya".