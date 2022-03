Van Gaal nella bufera: in panchina contro la Germania da positivo al Covid

Una bufera si sta abbattendo sul commissario tecnico dell'Olanda Louis Van Gaal che si sarebbe presentato in panchina nell'amichevole contro la Germania da positivo al Covid-19. Il tecnico ex Bayern Monaco si è poi giustificato: "Al tampone rapido ero negativo, col molecolare solo residui del virus". Van Gaal si è seduto comodamente in panchina e nel corso della conferenza stampa successiva alla partita, ha lasciato di sale tutti i presenti affermando: "Non vi avvicinate, sono positivo al Covid". Per questa ragione ha subito divese critiche nonosante le sue giustificazioni.

Il tecnico olandese aveva effettuato l'ultimo test nella giornata di lunedì, ovvero il giorno prima del match contro la Germania, risultando ancora positivo ma si è presentato regolarmente allo stadio e si è accomodato in panchina, abbracciando i propri giocatori e quelli avversari senza usare le precauzioni di rito, ovvero la mascherina e il distanziamento. Il suo comportamento ovviamente sta facendo discutere, soprattutto in Germania, dove i i media lo hanno demolito. "Il medico mi ha detto che sono solo dei residui del virus, che con il molecolare si riscontrano più a lungo. Ma al test rapido sono risultato negativo". L'ex tecnico del Barcellona ha però fatto sapere che non presenzierà venerdì in Qatar al sorteggio dei gironi dei Mondiali.

Van Gaal ha commesso un grave errore in un momento storico delicato. Nel frattempo, un altro collega del tecnico olandese, l'italiano Carlo Ancelotti è risultato positivo al Covid-19 e non sarà in panchina contro il Celta Vigo in campionato e forse anche nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro i campioni d'Europa del Chelsea, a meno che non risulti negativo entro l'inizio della prossima settimana. Difficilmente, però, Carletto si presenterà in panchina se non sarà negativo al 100% rispettando in pieno le regole.