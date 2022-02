Vlahovic spinge la Juventus alle semifinali di Coppa Italia

La Juventus di Massimiliano Allegri vince a fatica contro il Sassuolo di Alessio Dionisi e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia dove ora affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nel tardo pomeriggio ha avuto la meglio in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. A decidere la partita ci hanno pensato i gol di Paulo Dybala e del neo acquisto Dusan Vlahovic intervallato dalla rete, bellissima, di Traoré.

La sfida dello Stadium è stata tirata, equilibrata e ricca di occasioni da rete da ambo le parti con Perin e Pegolo protagonisti con alcune belle parate. A decidere il match, che ormai sembrava indirizzata ai tempi supplementari, una rete (un'altra) del neo acquisto Dusan Vlahovic che ha fatto qualificare la Juventus con un azione personale caparbia e anche un po' fortunata vista la deviazione di un difensore del Sassuolo.

I bianconeri si sono salvati dall'andare ai tempi supplementari sono grazie ad una grande giocata del giocatore più rappresentativo, pagato 80 milioni di euro più bonus. In semifinale la Juventus affronterà il suo recentissimo passato, la Fiorentina e i suoi tifosi che non hanno preso affatto bene il suo addio repentino e inaspettato in questo mercato di gennaio. Le semifinali si disputeranno in sfide d'andata e ritorno tra marzo e aprile.

Il tabellino

JUVENTUS-SASSUOLO 2-1

Juventus (4-4-2): Perin ; De Sciglio (16' st Morata ), Bonucci , De Ligt , Alex Sandro, Cuadrado Zakaria (16' st Locatelli), Arthur (25' st Rabiot), McKennie Dybala , Vlahovic . A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Pellegrini, Rugani, Kaio Jorge, Aké, Soulé. All.: Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo, Tressoldi , Ayhan (1' st Muldur ), Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui (29' st Frattesi), Lopez (45' st Ceide SV); Berardi (14' st Defrel, Raspadori, Traore (15' st Henrique; Scamacca 5. A disp.: Satalino, Consigli, Magnanelli, Rogerio, Ciervo, Peluso, Chiriches. All.: Dionisi.

Reti: 3' Dybala (J), 24' Traoré (S), 88' Vlahovic (J)