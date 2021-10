Zoff sicuro: "Ecco chi vince lo scudetto"

Il Napoli di Luciano Spalletti è primo in classifica con merito con sette vittorie in altrettante uscite in campionato e 21 punti in cascina. A inseguire il Milan di Stefano Pioli a quota 19 punti, terza posizione per l'Inter di Simone Inzaghi che di punti ne ha collezionati 17. Secondo Dino Zoff, però, la favorita numero uno al titolo resta la Beneamata. Ecco le parole dell'ex portiere della Juventus e della nazionale in merito alla lotta scudetto: "Chi vincerà la scudetto? L'Inter ha buone possibilità, anche il Napoli va alla grande ma quando perderà i giocatori per la coppa d'Africa avrà dei problemi", le sue parole a "Un Giorno da Pecora" su RadioUno.

Zoffa ha poi toccato altri argomenti tra cui Gigio Donnarumma: "Lui è molto forte, più di me alla sua età. Poi bisognerà vedere come sarà a 40 anni...". L'ex allenatore della Lazio ha poi parlato della cifra guadagnata dall'ex numero uno del Milan al Psg: "Se in tutta la mia carriera ho guadagnato quella cifra? Sì, ma non molto di più però. D'altra parte erano altri tempi". Complimenti anche per il nuovo estremo difensore del Diavolo Mike Maignan: "Se c'è qualche nuovo portiere che mi piace particolarmente? Il nuovo del Milan, mi sembra bravo". Infine, ecco alcune parole al miele su Maurizio Sarri un po' in difficoltà alla Lazio: " Lui è un grande allenatore e i grandi allenatori vanno sempre bene".

Questione nazionali

L'Inter, data per favorita alla vittoria finale da Dino Zoff, avrà ben 15 giocatori della prima squadra in giro per il mondo con le nazionali. Nicolò Barella, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Matias Vecino, Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. Anche Napoli e Milan avranno diversi giocatori impegnati in nazionale ma effettivamente la Coppa d'Africa metterà a dura prova le rose di Pioli e Spalletti che perderanno sicuramente giocatori come Bennacer, Kessie, Koulibaly, Osimhen, Anguissa