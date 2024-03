L'oroscopo del 14 marzo 2024 di Branko

ARIETE Giornata creativa, piena di notizie, lettere, discussioni, incontri. Tutto avviene in maniera fluida, cordiali i confronti nel lavoro, atmosfera molto diversa da quella vissuta in certi giorni invernali. Ma non sono tanto cambiati gli altri (nell’ambiente professionale la situazione è tutt’altro che chiarita), siete voi che già sentite l’arrivo della primavera. Tutti i rapporti affettivi ricevono la luce di Marte, Luna in Toro invece è molto positiva per le finanze, casa. Saturno chiede: i beni sono davvero solo vostri?

TORO Cielo astrale luminoso. Luna nel segno in aspetto con Giove (fortuna), Sole (autorità), Mercurio (viaggi e interessi lontani), Saturno (forza interiore di un gigante). Cosa aspettate? È il vostro momento. Se non oggi, se non quest’anno, quando? Concludete l’inverno come conviene al Toro: profitti. La crisi economica sfiora appena il vostro segno, Urano vi chiede solo più coraggio e conquisterete l’amore che volete. Il pianeta è un esperto dell’arte erotica.

GEMELLI Ambizione divorante, ma dovete indirizzarvi verso obiettivi possibili, siete ostacolati da Venere che diventa però una forza per l’amore. Malgrado il giorno si presenti faticoso, lo stress non avrà la meglio su di voi, tanto è grande la forza di Marte. Cominciate a essere più affettuosi e presenti in famiglia, domenica sarete ancora più innamorati. Arriverà una Luna che porterà amore, Luna al primo quarto.

CANCRO Luna rende oggi più facili le relazioni professionali, i rapporti con il gruppo di cui fate parte, dal Toro vi manda segnali di fortuna, sfruttatela al massimo questa Luna oggi e domani congiunta a Giove, prima che Mercurio porti complicazioni. In banca! Sorprese in amore, le persone sole sono sotto la protezione di Venere, ottima anche per le donne sposate, ma in Pesci può essere anche permalosa, tutto vi tocca, vi commuove. Spesso però quella lacrima sul viso testimonia bellissime emozioni in amore che a voi non mancano.

LEONE La situazione economica tende ad avviarsi verso un miglioramento costante, Mercurio inizia un transito molto efficace in Ariete, beneaugurante sarà il primo quarto del 17, ma l’odierna Luna in Toro chiede un controllo amministrativo. Un attimo disorientati, pensierosi in amore, fisicamente non scattanti - i muscoli sono addormentati, legnosi. Siete Leoni, non vi piace essere contrariati, ma con questo Marte è quasi impossibile evitare polemiche.

VERGINE Vita con le donne. Per l’uomo Vergine il richiamo è sulla moglie (in qualche caso sull’amante), la donna del segno è invece in discussione con una figlia, madre, amica. Tensione anche con le donne con cui lavorate. Ma oggi è possibile giungere a un chiarimento, anche domani, Luna in Toro è molto positiva anche per progetti di nuovi affari. Sole mette l’accento su una figura maschile (padre, marito, un parente). Contatti medici.

BILANCIA Una assurda collaborazione! Lo diciamo solo per mettervi in guardia da Mercurio in Ariete, incide e soprattutto disturba le collaborazioni, spinge addirittura in direzione contraria a quella che avete pensato. Dato che questo transito sarà piuttosto lungo, usate il vostro fiuto che è sempre vincente nelle questioni di affari. Siete melodrammatici in amore, oggi però avete una formidabile e carnale Luna in Toro, passione immensa.

SCORPIONE I vostri superiori, datori di lavoro, sono alle prese con problemi più difficili dei vostri. Anche colleghi e collaboratori non se la passano meglio, ma se una associazione non vi dà garanzie, tagliate. Luna due giorni in Toro accanto al saggio Giove e al furioso Urano, resteranno in piedi solo i rapporti validi che Saturno approva. Può darsi che il risultato non sia immediato, ma a lungo termine sì. Concluderete la primavera con una vittoria in amore, esattamente lunedì 18 marzo.

SAGITTARIO “Preparémonos para la guerra”, Luna-Giove-Urano si incontrano in Toro, segno che maggiormente incide sul vostro successo professionale e conquiste finanziarie. Ma il Toro è anche e soprattutto il segno della calda Spagna, parla per voi in spagnolo, che voi, poliglotti come siete, comprendete. Fate la vostra battaglia professionale, chiaro anche l’invito alla passione, ritrovate il fuoco della gioventù, siete stati voi un giorno a dire: “l’amore non ha età”.

CAPRICORNO Grandi affari, giorno fausto, Mercurio negativo si interessa oggi alla situazione in famiglia e rapporti con i parenti stretti, gli affari invece entrano nella sfera assolutamente benefica di Giove e Luna, congiunti nel segno della vostra fortuna, Toro. Noi auguriamo alle donne sole di incontrare e di far nascere un amore con l’uomo Toro, il massimo per tutti voi. Al primo segnale di fastidio nella salute parlate con il vostro medico.

ACQUARIO Madre e figlia, uomo e donna, sorella e fratello. Luna due giorni in Toro mette un’altra volta in evidenza la vostra vita agitata tra le mura domestiche e con i parenti vicini e lontani. Visto che la settimana chiuderà con un magnifico primo quarto a vostro favore, chissà, questa volta potrete chiarire. Il coniuge, dice Giove, è di bell’aspetto, sensuale ed elegante nel vestire e nel comportamento, ma quanto vi stressa in certi giorni!

PESCI Questa settimana è Luna la regina del vostro segno e della vostra vita, arriva in primo piano la famiglia, le persone che amate e che fanno parte del vostro clan. Bello il vostro senso del clan, attaccamento alle origini, la casa natìa che resta sempre la vostra patria. Forse perché siete così buoni le stelle vi danno sempre una seconda possibilità quando un certo progetto non riesce, quando un amore finisce. Venere è quella di Botticelli, esce dalla schiuma del mare sulle rive di Cipro, un nuovo amore diventerà subito grande, irrinunciabile, felice.