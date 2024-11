L'oroscopo del 18 novembre 2024 di Branko

ARIETE L'animo non è perfettamente tranquillo oggi, Luna vi agita, ma le insoddisfazioni sono esagerate. Avete comunque l'energia per portare avanti le vostre battaglie, anche in tribunale se necessario. Uno sguardo a… Marte, davanti a voi vediamo una settimana molto interessante per l'attività e gli affari, indicata per organizzare nuovi lavori o collaborazioni. Mercurio da giovedì darà maggiore movimento e dinamismo, così possono nascere nuove intese e nuovi innamoramenti.

TORO Essendo il vostro segno in rapporto con le banche, istituti di credito, borsa, naturalmente anche con il lavoro che porta guadagni, sarete l'ago della Bilancia nella stagione del Sagittario che inizia giovedì. Prima, fate un viaggio a ritroso di qualche mese - servono ancora quelle intese? Luna è sempre positiva, apre all'amore ma c'è anche l'ostacolo di Marte, da soli dovete ritornare a quelle sensuali lezioni di piano che un tempo incantavano persino la vostra musa Venere. Viaggi.

GEMELLI Ben venga questa settimana un attacco frontale nel lavoro e nei rapporti di collaborazione, avete tante possibilità di vincere nonostante Mercurio contrastante, ma adesso c'è Giove che vi protegge sempre come un padre e prevede successo con persone che arrivano da lontano. Tenete presente che nel mese del Sagittario i cambiamenti nelle collaborazioni sono quasi inevitabili, ma in ogni caso positivi. Trovate nuove ispirazioni, come fare l’amore. Fantasia!

CANCRO Arriva la Luna di novembre, è come il ritorno di una madre che vuole vedere cosa avete combinato nelle ultime quattro settimane. Ci sono elogi e rimproveri, ma in ogni caso il gran numero di aspetti annunciati da oggi a domenica vi daranno la possibilità di progredire nella professione e in famiglia. A condizione però che non vi fate coinvolgere in situazioni delicate o impossibili. Gelosia, passionalità, possessività? Tutto vero, voi amate così, nemmeno la Luna vi cambierà.

LEONE Un evento, dovuto anche alla situazione generale, vi costringe a modificare un progetto e chiede un attento controllo delle questioni burocratiche. Mercurio però sorride: un assegno è in viaggio. Due giorni ancora e il Sole che oggi continua a disturbarvi nella salute e in famiglia, lascerà lo Scorpione e risplenderà nel punto più alto e fortunato del vostro oroscopo, Sagittario. Se cercate un amore, prenotatevi sin da oggi un Sagittario. Sarete molto felici.

VERGINE Innamoratevi oggi, il Sole è ancora in Scorpione e la Luna diventa vostra complice dal segno del Cancro, fondamentale è la partecipazione di Venere davvero generosa questa settimana e vi segue anche nelle questioni domestiche e lavorative. Per quanto riguarda eventuali controlli medici è in formazione un aspetto tra Sole e Nettuno. Impegnatevi a realizzare un sogno, andate alla ricerca della felicità lontano, se necessario. Cosa sono i soldi di fronte alla passione?

BILANCIA Questa settimana porta un nuovo sostegno, Sole in Sagittario, che può rivelarsi fortunato per l'attività e gli affari, ma solo se ci saprete fare con superiori, colleghi, collaboratori. Plutone che ritorna a mezzanotte in Acquario, a favore soprattutto dei segni d'aria, si raccomanda di non ripetere gli errori del passato. Siete avviati bene verso una nuova stagione, ma anche nella vita privata ci sono delle vecchie situazioni da sistemare. Marte troverà la strada del vostro cuore.

SCORPIONE Soddisfazioni. Sono molto indietro le persone che inseguono i vostri stessi obiettivi, questa Luna diventa esaltante se avete bisogno di contatti e appoggi di persone lontane. Nel caso dell'estero, noi consigliamo - anche con uno sguardo al 2025 - la città di Seattle, America. Il futuro nasce lì. L'ambiente domestico è toccato da influssi instabili, questo ci fa pensare che siete decisi a cambiare. Splendide aperture fuori, c'è tutto, anche fortuna e amore!

SAGITTARIO Giovedì 21 inizia la vostra stagione, arriva il Sole, ma avete già un cielo molto interessante oggi, che non si può nemmeno paragonare allo stesso periodo dell'anno scorso e dell'anno precedente. Anche se siete sempre lì, stessa casa e stesso lavoro, qualcosa è cambiato intorno a voi e dentro. Saturno impone disciplina, mette alla prova, toglie qualcosa… Ma conduce al successo, come confermano le stelle del vostro 2025. Tenete chiuso nel cuore quel vostro segreto.

CAPRICORNO Non sapete dire di no. Talvolta volete fare più di quello che è possibile, sembra che per voi il riposo non esista. Invece sarebbe consigliabile per la vostra salute interrompere ogni tanto la vostra vita tumultuosa e rilassarsi. Oggi invitiamo al relax perché Luna in Cancro è piuttosto imprevedibile per la salute, collaborazioni, rapporti stretti. Potete lo stesso lanciare un'idea, una provocazione, queste cose vi riescono sempre bene. Scrivete una poesia, una canzone, per l’amore.

ACQUARIO A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere… Ah, Milly, io la ricordo sempre durante un suo concerto al teatro Delle Arti qui a Roma, immaginate che questa canzone viene cantata per voi da Plutone. Questo immenso pianeta ritorna nel segno e sarà per tanti anni con voi e con noi tutti, ma di questo vedremo strada facendo. Non dovete trascurare la vita sentimentale. Pensate sia ovvio, doveroso, amarvi nonostante. E per quali meriti, di grazia?

PESCI Bella Venere e bella Luna, le due femmine dello zodiaco si uniscono per favorirvi dove Mercurio disturba - nelle questioni d'affari, in particolare con gli altri scritti, documenti legali, contratti.

Dopo avere ottenuto la garanzia che chiedete, potrete abbandonarvi all'amore, potrete andare alla conquista se siete soli. Marte è positivo e vi nutre di nuova grinta però ricorda a voi e a noi tutti che ciascuno è artefice della propria fortuna. Sole fino a giovedì in Scorpione, correte!