Arnaldi vince un derby amaro: Berrettini si ritira per un infortunio fisico, venerdì la sfida a Flavio Cobolli per un posto in finale

La sfortuna si accanisce su Matteo Berrettini che si porta dietro la croce dell’ennesimo infortunio, ai quarti di finale dello Slam sulla terra rossa di Parigi: Matteo Arnaldi vince la sfida 7-5, 5-2 prima che l’amico-avversario romano è costretto a fermarsi per un infortunio. Si tratta della prima semifinale slam per il tennista ligure che venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli per un posto nella finale del Roland Garros.

Le parole di Arnaldi

“Abbiamo giocato entrambi tanto, è normale essere non al meglio ma non si può augurare a nessuno di finire così. Ha giocato un torneo straordinario, gli auguro di tornare presto e competitivo sull’erba”, spiega Arnaldi al termine della gara augurando un pronto recupero a Berrettini.

Quando gli è stato chiesto delle tante ore accumulate per arrivare in semifinale, Arnaldi spiega di sentirsi stanco ma di allenarsi “per giocare match lunghi. Oggi ero più stanco del solito, non ero veloce quanto nella prima gara ma sono qui e mi sto divertendo, cerco di dare tutto. È incredibile essere qui in semifinale se penso dov’ero un mese fa, giocavo da 150 al mondo un Challenger a Cagliari. Amo giocare a Parigi e di fronte a questo pubblico, sono felice di poter giocare incontri come questo”.

Alla domanda sulla semifinale italiana, Arnaldi risponde che “passiamo tanto tempo insieme (riferendosi a Cobolli, ndr), cerchiamo di allenarci. Sarà divertente, ci siamo affrontati l’anno scorso e lui ha vinto in quattro set, spero di giocare una buona partita”, conclude il ligure.

La gara

Il primo set comincia con un super Berrettini che parte a razzo, subito doppio break ma poi Arnaldi comincia a prendere le misure all’avversario recuperando entrambi i break, 3-3. Lottando colpo su colpo si arriva 5-5: Arnaldi tiene il servizio e poi è il tennista ligure ad effettuare lo strappo decisivo per il 7-5 della prima frazione che dura un’ora e 20 minuti.

Il secondo set con Arnaldi che va subito 2-0, il tennista romano accorcia ma poi ha un problema nella zona tra addome e gamba, da qui la richiesta immediata di un medical time-out. Riesce a pareggiare ma nei due game successivi cede all’amico-avversario Arnaldi due punti e scuote la testa, verso sé stesso e verso il suo team, qualcosa in Berrettini non va. Il tennista ligure ne approfitta e sale 5-2.

Il team di

Berrettini, con il fratello in testa, gli fa segno di smettere per non compromettere la sua integrità fisica, Berrettini è sconsolato in panchina e deve ritirarsi. Non ha fortuna, il tennista romano, perseguitato dagli infortuni.