Urlo Cobolli: Auger-Aliassime sconfitto in quattro set, Flavio vola in semifinale al Roland Garros

Uno spettacolo targato Flavio Cobolli: l’azzurro sconfigge 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 il canadese Felix Auger-Aliassime dopo tre ore e 24 minuti di gioco e vola in semifinale. Due notizie ottime per il tennis italiano: dopo il derby tra i due Matteo (Arnaldi e Berrettini), uno dei due affronterà Cobolli in semifinale per un altro derby azzurro. Questo significa che un italiano è sicuro di essere in finale domenica. Per Flavio è la prima semifinale in un torneo dello Slam, ha mostrato di essere solido e bravo a far girare la partita in suo favore nel momento più difficile sotto di un set e sotto all’inizio del secondo parziale.

Le parole di Cobolli

"Inizio ringraziando voi, grazie al pubblico. Due partite diverse: primo set c’era tantissimo vento ed era difficile giocare, poi ho provato a cambiare qualcosa. È il mio campo preferito, riesco a esprimere il mio miglior tennis. Mi sono detto di lottare, era la chance della mia vita, ce l’ho fatta e sono molto felice”, spiega felice Cobolli a fine gara. “Ogni giorno è diverso anche il meteo, c’era molto vento ma bisogna saper accettare tutto, forse ho vinto anche per questo. È la migliore settimana della mia vita. Ora Berrettini o Arnaldi in semifinale? Ora vado a cena con i miei amici e poi - dice l'azzurro - vado a dormire. So che ci sarà un Matteo in semifinale con me, in bocca al lupo ad entrambi. Spero si godranno la partita. È la migliore settimana della mia vita, dovrò lottare ancora".

La vittoria in 4 set

Primo set che si apre con Cobolli che strappa subito il break al canadese che lo riprende nel game successivo (1-1): si gioca punto a punto ma l’amaro in bocca è per Flavio che perde il punto su battuta nel momento decisivo, finisce 6-4 per Auger-Aliassime dopo un’ora di gioco. Il secondo set non si apre nel migliore dei modi visto che Felix prende il break a Flavio al quarto game salendo 3-1 ma l’azzurro lo riprende subito e va avanti fino al 5-3, impeccabile. Stavolta il 6-4 è firmato Cobolli dopo 40 minuti di tennis.

Terzo set che rimane in equilibrio fino al 3-3: Flavio è bravissimo a prendere il break al canadese con un gran passante di dritto, 4-3 e nuovo 6-4 che arriva dopo 52 minuti, l’italiano chiude uno strepitoso terzo set, adesso è in vantaggio 2-1.

Il quarto set comincia in equilibrio ma è ancora una volta strepitoso il tennista italiano a dare una spallata all’avversario ottenendo il break al quinto game e confermando sul proprio turno di battuta, 4-2. Auger-Aliassime tiene la battuta (4-3). Cobolli gioca un livello altissimo, gran dritto vincente da applausi e arriva il 5-3.

Il canadese tiene ancora, la gara si può decidere sul turno di battuta di Cobolli: 30-0 aprendosi bene il campo con la prima di servizio, lo schiaffo al volo sotto rete vale il 40-0, tre match point e chiude. Flavio Cobolli è in semifinale a Parigi.