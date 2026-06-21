Matteo Arnaldi, chi è la fidanzata Mia Savio, modella e imprenditrice australiana di origini italiane

Il tennis italiano esulta per la vittoria di Matteo Arnaldi su Toby Samuel agli ATP 250 di Eastbourne. Il tennista ligure ha superato le fasi di qualificazione del torneo e ha ottenuto l’accesso al tabellone principale del Lexus Eastbourne Open. Sugli spalti ad assistere al suo match c’era anche la fidanzata Mia Savio, 24 anni, modella e imprenditrice australiana di origini italiane. Non è la prima volta che Mia Savio viene fotografata sugli spalti delle competizioni internazionali di tennis. Sul suo canale Youtube, infatti, la modella italo australiana condivide spesso video e vlog dei momenti più importanti trascorsi fuori e dentro ai campi da tennis al fianco del compagno.

Chi è Mia Savio

Nata e cresciuta a Melbourne da una famiglia di origini italiane, Mia Savio si è laureata alla RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) ed è una modella e content creator sui social network, dove condividere contenuti legati al fitness e alla moda. L'australiana si è lanciata da poco anche nel campo dell’imprenditoria, lanciando sul mercato una personale linea di abbigliamento sportivo, in particolare per tennis e pilates, che mira a diffondere uno stile di vita legato al movimento e al benessere.

La storia con Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi e Mia Savio si frequentano dal 2023 e l’incontro sarebbe stato favorito dal padre della modella. “Ero alla School for Foreigners a Perugia per un corso di italiano e sono andata a vedere il Challenger perché mio padre aveva un paio di amici là che ci hanno presentati. Così c'è stato il nostro primo appuntamento davanti a una pizza", raccontò Mia in un’intervista rilasciata nel 2024 a Ubitennis.

L’anno successivo la coppia ha iniziato una convivenza a Monte Carlo e nel 2025 è arrivata la proposta di matrimonio ufficiale con tanto di foto sui social e anello di fidanzamento al dito. Mentre Arnaldi ora sogna di poter scalare la classifica ATP, il futuro con Mia potrebbe essere a Melbourne, dove la coppia vorrebbe trasferirsi prima delle nozze.