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Matteo Arnaldi, chi è la fidanzata Mia Savio, modella e imprenditrice australiana di origini italiane

Content creator e modella, 24 anni, Mia Savio è al fianco di Arnaldi dal 2023

Matteo Arnaldi, chi è la fidanzata Mia Savio, modella e imprenditrice australiana di origini italiane
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Il tennis italiano esulta per la vittoria di Matteo Arnaldi su Toby Samuel agli ATP 250 di Eastbourne. Il tennista ligure ha superato le fasi di qualificazione del torneo e ha ottenuto l’accesso al tabellone principale del Lexus Eastbourne Open. Sugli spalti ad assistere al suo match c’era anche la fidanzata Mia Savio, 24 anni, modella e imprenditrice australiana di origini italiane. Non è la prima volta che Mia Savio viene fotografata sugli spalti delle competizioni internazionali di tennis. Sul suo canale Youtube, infatti, la modella italo australiana condivide spesso video e vlog dei momenti più importanti trascorsi fuori e dentro ai campi da tennis al fianco del compagno.

Chi è Mia Savio

Nata e cresciuta a Melbourne da una famiglia di origini italiane, Mia Savio si è laureata alla RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) ed è una modella e content creator sui social network, dove condividere contenuti legati al fitness e alla moda. L'australiana si è lanciata da poco anche nel campo dell’imprenditoria, lanciando sul mercato una personale linea di abbigliamento sportivo, in particolare per tennis e pilates, che mira a diffondere uno stile di vita legato al movimento e al benessere.

La storia con Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi e Mia Savio si frequentano dal 2023 e l’incontro sarebbe stato favorito dal padre della modella. “Ero alla School for Foreigners a Perugia per un corso di italiano e sono andata a vedere il Challenger perché mio padre aveva un paio di amici là che ci hanno presentati. Così c'è stato il nostro primo appuntamento davanti a una pizza", raccontò Mia in un’intervista rilasciata nel 2024 a Ubitennis.

L’anno successivo la coppia ha iniziato una convivenza a Monte Carlo e nel 2025 è arrivata la proposta di matrimonio ufficiale con tanto di foto sui social e anello di fidanzamento al dito. Mentre Arnaldi ora sogna di poter scalare la classifica ATP, il futuro con Mia potrebbe essere a Melbourne, dove la coppia vorrebbe trasferirsi prima delle nozze.

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