A Tinto Brass la "preapertura" della Mostra di Venezia

Sarà un insolito Tinto Brass (nella foto) quello che precederà l'apertura della Mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. La sera di martedì 1 verrà infatti proposta una chicca appena uscita dai laboratori di restauro del Centro speciale di cinematografia di Roma con il supporto di Netflix. Col cuore in gola, thriller pop del 1967, sarà proiettato nella versione digitale in 4K ed è un omaggio al maestro, milanese di nascita ma veneziano di origini, da tempo ai margini del mondo cinematografico a causa di avversità fisiche che hanno reso difficile la sua presenza in pubblico.

Il film rientra nel programma di "Venezia classici" e fu presentato in laguna, fuori concorso, quello stesso anno ottenendo lusinghieri giudizi. È la prima opera del periodo londinese di Brass - le altre due furono Nerosubianco (1969) e Dropout (1970) - e mostrò una forte capacità innovativa per i numerosi riferimenti alla pop art e soprattutto al fumetto, per il quale utilizzò come consulente un allora non ancora famosissimo Guido Crepax, suo coetaneo. La collaborazione ebbe un valore di unicità perché il disegnatore mise a punto una serie di tavole per i momenti d'azione del film che rappresentano a tutt'oggi una rarità perché pochissime altre volte Crepax usò il colore.

La trama racconta del maturo e deluso Bernard (Jean Louis Trintignant) che incontra Jane (Ewa Aulin), giovane donna già senza illusioni, davanti al cadavere di uno sconosciuto. La ragazza appare turbata ma risveglia in Bernard il sentimento da tempo sopito. Egli ritroverà il gusto del sogno e lei quello della sopravvivenza. Quel morto, che segnerà il loro primo incontro, non resterà però l'unico e, a dispetto del suo innamoramento, Bernard scoprirà che proprio Jane è la chiave di quei delitti.

All'indomani della trilogia inglese Brass virerà verso una direzione erotico-sessuale più marcata, dapprima con due opere a sfondo storico - Salon Kitty per il periodo nazista e Caligola per l'antichità - per poi dedicarsi alla liberazione dei costumi femminili con quella parte della sua filmografia decisamente più spregiudicata.