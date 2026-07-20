Torna Spiderman e si reinventa come super eroe fragile e solo

Che lo si voglia chiamare Spiderman o, più italicamente, Uomo ragno, una cosa è certa. È il re dei supereroi e per questo forse farà piacere a tutti sapere che perfino il mitico personaggio di tante avventure non è in grado di risolvere i problemi senza aiuti. "Neppure lui può farcela da solo, ognuno ha bisogno di una rete di supporto" puntualizza Zendaya alla presentazione di Brand new day, ultima puntata del franchise sul personaggio Marvel firmato da Destin Daniel Cretton, nei cinema dal 29 luglio.

Superlavoro e dollari a pioggia sulla famiglia Holland che in nemmeno due settimane troviamo nel cast di due tra i film più gettonati dell'estate. Il "leggendario" Tom - alias Peter Benjamin Parker ovvero Spiderman - e sua moglie Zendaya - Michelle Jones detta MJ, ossia la fidanzata di Peter - sono freschi reduci dell'Odissea di Christopher Nolan nei panni, rispettivamente, dei mitologici Telemaco e Atena. Il figlio dell'eroe degli eroi del mondo antico. L'Astuto per definizione. Colui che ce la fece da solo. L'uomo che distrusse i parassiti, accampati in casa sua. Telemaco, erede di una corona scomoda.

Sempre Tom Holland, eroe degli eroi che resta solo. In No Way Home, capitolo precedente a questo atteso e imminente Brand New Day, per salvare il mondo era uno Spiderman costretto a cancellare la memoria di sé dalle menti di tutti. Compresi MJ e Ned (Jacob Batalon), il miglior amico di Peter. È una sorta di rincorsa narrativa interfilmica (tra Odissea e Brand New Day) e intrafilmica, in quest'ultima opera soltanto. Passaggio che spiega anche le ragioni di un titolo, "Un giorno nuovo di zecca" per dirlo all'italiana, in cui la vita di Peter Parker arriva a una svolta. "Se nelle scorse puntate l'interrogativo era capire chi si nascondesse sotto il costume di Spiderman, ora il supereroe si trova in un mondo che non lo conosce, in cui deve affermare se stesso" spiega la produttrice Amy Pascal tratteggiando le varie vite dell'Uomo ragno.

Non è quindi un'epifania ma un contesto del tutto nuovo, estremamente più difficile dei precedenti "perché è la prima volta che lavora da solo - dice il regista -. A suo modo e in un certo senso è uno sconosciuto e ciò alimenta scenari goffi e divertimento ma anche un considerevole bagaglio di emozioni". Come reagirà Spiderman nel vedere l'adorata fidanzata, oltre che moglie nella vita reale, flirtare con uno sconosciuto... "Peter ha accettato che tanto MJ quanto Ned facessero la propria strada ma nei fatti li segue quotidianamente. Non accetta supinamente di restarsene in disparte" chiosa ancora Amy Pascal.

L'amore, insomma. Un tema che funziona in tutte le stagioni e attraversa i generi, dalla commedia al sentimentale passando per il dramma e ora il mitologico - Odissea calca spesso la mano su questo tipo di intrecci - per toccare, con l'Uomo ragno, perfino avventura e fantascienza mista a un universo popolato da personaggi senza cuore perché irreali e non verosimili. In questa chiave è stato individuato per la regia Destin Daniel Cretton che eredita il timone da Jon Watts, realizzatore dei precedenti tre capitoli della saga. Il compito di forgiare un Spiderman più maturo si coniuga con le sue attitudini di fan, capace di mettere in scena un personaggio che non perde mai di vista il suo ruolo al centro della storia e la sua nuova missione, necessariamente al pari con le precedenti.

Di fondo resta la differenza dei generi e dei pubblici che assisteranno alle peripezie di Tom Holland, diversissime tra il capolavoro di Nolan e questo inedito Peter Parker più alle prese con se stesso che non con la delinquenza di una New York tanto iconica quanto, in qualche caso, inflazionata. La stellina di Hollywood, in costante ascesa, se la vede con i grandi, sottomesso a Ulisse-Matt Damon da pari a pari con Hulk-Mark Ruffalo. "Vederli all'opera è stata un'esplosione di spettacolo" spiega il regista che irrompe in un altro campo, quello della contaminazione.

Brand new day non è solo la storia di un supereroe nato da un fumetto ma un componente a pieno titolo del Marvel universe. Eroi di tutti i tipi e per tutti i gusti. Eroi per ogni età e ogni forma di nostalgia.

Oggi Spiderman se la vede con Hulk che, in vesti civili, è un brillante scienziato diventato professore del Mit e capace di trasformarsi appena esposto ai raggi gamma. È un segno dei tempi e delle adolescenze che furono.