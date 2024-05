Trenitalia, investimenti a 1,8 miliardi Al centro c'è il rinnovo della flotta

Innovazione e attenzione ai viaggiatori per rendere il treno sempre più protagonista nella vita delle persone. Non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo in cui si consolida «una cultura comune a favore della salute, dell'inclusione e della sostenibilità». Il Gruppo FS, guidato dall'amministratore delegato Luigi Ferraris, guarda al futuro con il proprio Polo Passeggeri attraverso investimenti e servizi che iniziano già con l'imminente estate. A partire dal 9 giugno prossimo inizierà infatti la Summer Experience 2024, arricchita con treni di ultima generazione acquistati anche con i fondi del Pnrr assegnati a Trenitalia.

I passeggeri avranno a disposizione nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, le città d'arte e i borghi, ma anche più servizi intermodali e digitali. «Guardiamo all'estate con entusiasmo. Le prenotazioni stanno andando molto bene, ci aspettiamo una stagione ancora migliore della scorsa estate. Prospettiamo un incremento del 10%, ma sono ottimista e spero anche di più», ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, presentando l'offerta nei giorni scorsi. «Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo», ha aggiunto il manager. E ancora: «Tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l'auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un'esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità».

Per Trenitalia il 2023 è stato un anno record, con oltre 500 milioni di viaggiatori, il 18% in più rispetto all'anno precedente. Un risultato netto fortemente positivo, trainato dall'aumento dei ricavi da traffico su tutti i business, in particolare sul segmento dell'Alta Velocità. Nel 2023 gli investimenti hanno superato 1,8 miliardi di euro, di cui 1,1 destinati al rinnovo della flotta. In particolare, Frecciarossa ha un piano di investimenti di oltre 1 miliardo per l'acquisto di 46 nuovi treni ad alta velocità che inizieranno a correre entro la fine del 2025.

Per il trasporto regionale, negli ultimi cinque anni sono entrati in servizio 459 nuovi treni Rock, Pop e Blues ed entro il 2027 arriveranno oltre 300 mezzi di nuova generazione, per un investimento complessivo da 6,8 miliardi di euro. Intanto in Calabria, Basilicata e Puglia circolano già i nuovi Intercity ibridi acquistati con i fondi del Pnrr: un investimento da 60 milioni, inserito in un piano più ampio per il Sud che include altri 140 milioni per 70 carrozze notte destinate a viaggiare da e per la Sicilia. Busitalia prevede inoltre l'acquisto di 795 autobus elettrici, ibridi e diesel Euro 6 alimentati HVO, per un valore di oltre 313 milioni. Per Ferrovie Sud-Est, poi, il finanziamento proveniente dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di oltre 10 milioni consentirà l'acquisto di 38 nuovi autobus hybrid, di cui 7 in consegna in estate.

Per il Gruppo FS il trend positivo è confermato già nei primi quattro mesi dell'anno, durante i quali sui mezzi del Polo Passeggeri hanno viaggiato 268 milioni di persone (+5% sul 2023), di cui 191 milioni in Italia.

Nello stesso periodo, Trenitalia ha trasportato 150 milioni di utenti che hanno generato un risparmio di 700 milioni di euro di costi ambientali e sociali ed evitato l'emissione di 900mila tonnellate di CO2 rispetto all'utilizzo dell'auto.