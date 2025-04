A San Pietro 35 mila fedeli attendono il Papa. L'omelia: "Cristo non è un eroe del passato"

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione della domenica di Pasqua, 35mila fedeli si sono radunati in piazza San Pietro. Papa Francesco ha scritto un'omelia, letta dal cardinale Angelo Comastri che presiede la funzione al posto del pontefice: "Non possiamo parcheggiare il cuore nelle illusioni di questo mondo o rinchiuderlo nella tristezza; dobbiamo correre, pieni di gioia. Corriamo incontro a Gesù, riscopriamo la grazia inestimabile di essere suoi amici. Lasciamo che la sua parola di vita e di verità illumini il nostro cammino".

Nel testo dell'omelia il pontefice, che segue la funziona da Casa Santa Marta, ha sottolineato che Cristo "non è più avvolto nel sudario, e dunque non si può rinchiuderlo in una bella storia da raccontare, non si può fare di Lui un eroe del passato", perché egli è "è risorto, è vivo. Bisogna cercarlo e per questo non possiamo stare fermi. Dobbiamo metterci in movimento, uscire per cercarlo: cercarlo nella vita, cercarlo nel volto dei fratelli, cercarlo nel quotidiano, cercarlo ovunque tranne che in quel sepolcro. Cercarlo sempre". Il Papa ha anche sottolineato che Gesù "dimora in mezzo a noi, si nasconde e si rivela anche oggi nelle sorelle e nei fratelli che incontriamo lungo il cammino, nelle situazioni più anonime e imprevedibili della nostra vita. Egli è vivo e rimane sempre con noi, piangendo le lacrime di chi soffre e moltiplicando la bellezza della vita nei piccoli gesti d'amore di ciascuno di noi".

Il pontefice si è soffermato anche sul Giubileo, che "ci chiama a rinnovare in noi il dono di questa speranza, a immergere in essa le nostre sofferenze e le nostre inquietudini, a contagiarne coloro che incontriamo sul cammino, ad affidare a questa speranza il futuro della nostra vita e il destino dell'umanità". Poi, un monito: "Scrostaci, o Dio, la triste polvere dell'abitudine, della stanchezza e del disincanto; dacci la gioia di svegliarci, ogni mattino, con occhi stupiti per vedere gli inediti colori di quel mattino, unico e diverso da ogni altro".

Nell'omelia, il Papa ha sottolineato anche che la"più grande della nostra vita" è "vivere questa esistenza povera, fragile e ferita aggrappati a Cristo, perché Lui ha vinto la morte, vince le nostre oscurità e vincerà le tenebre del mondo, per farci vivere con Lui nella gioia, per sempre".

La funzione si è conclusa con le parole del cardinale Comastri, che ha ringraziato Papa Francesco per l'invito a risvegliare la fede in Gesù e ha augurato una buona Pasqua a tutti i fedeli presenti in piazza San Pietro.