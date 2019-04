Gattuso fa arrossire la Leotta in tv: "Bellissima...". E lei ringrazia

Rino Gattuso vincente anche se non sorridente. Si è presentato così l'allenatore del Milan ai microfoni di Dazn dopo la partita vittoriosa con la Lazio. Il colloquio è stato in diretta però contraddistinto anche da simpatiche battute con giornalisti e commentatori di Dazn che gli ponevano le domande dal prato di San Siro. Insieme a Diletta Leotta, in onda c'erano anche Andrij Ševčenko e Mayuro Germàn Camoranesi.

Il siparietto va in scena poco dopo la fine del match. "Ciao Rino, un sorriso?", chiede l'ex giocatore della Juventus. L'allenatore del Milan, però, non si scompone e rivolge le sue attenzioni (e i suoi complimenti) direttamente alla Leotta. "Sei una bellissima donna", dice Gattuso alla giornalista in diretta. "Grazie", risponde Diletta dimostrando di aver apprezzato le parole del mister. Solo all'udire la gratitudine della Leotta, allora Gattuso si scioglie (un po') in un sorriso accennato.

Il resto dell'intervista ha visto Rino analizzare una partita che per il Milan significa un passo (deciso) verso la Champions League. Al di là delle polemiche sul Var (e sulle liti fuori dal campo per il gesto di due calciatori milanisti con la maglia di Acerbi), ora i diavoli sono lanciati verso la corsa per la massima competizione europea. I biancocelesti, invece, saranno costretti a inseguire.