Accoltellato alla gola da un nigeriano: ​orrore al mercato di Torino

Per alcuni, a Torino, si tratta di una tragedia annunciata. Perché l'emergenza sicurezza al mercato di libero scambio "Barattolo" è un problema noto a tutti e mai risolto dalla Giunta Appendino. E così, questa mattina, un italiano di 52 anni è stato ammazzato con un fendente alla gola da un nigeriano di 27 anni. Si pensa che il folle gesto, consumato all'interno del mercato di via Carcano, si stato scatenato da una lite tra i due.

"Basta, Basta, Basta. Abbiamo superato ogni limite" . Il capogruppo comunale del Carroccio, Fabrizio Ricca, non nasconde la propria rabbia. E torna a chiedere comn forza la chiusura del "Barattolo". "La giunta Appendino non ci ha ascoltato quando chiedevamo di non aprilo anche per i forti dubbi legati alla sicurezza - tuona il lefghista - dopo questo terribile fatto non ci sono più alibi, da sabato questa porcheria non deve più esistere" . Intorno alle 7.30 di questa mattina, il giovane nigeriano ha estratto il coltellato dalla tasca e l'ha piantato alla gola del 52enne e ha colpito al petto un amico dell'ultimo. Quest'ultimo è, fortunatamente, rimasto illeso grazie agli abiti spessi indossati. I soccorritori intervenuti sul posto hanno cercato di rianimare l'uomo colpito brutalmente alla gola per quasi quaranta minuti, ma si è rivelato tutto inutile.