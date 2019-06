Ecco come è nato l'amore fra Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Pare non ci siano più dubbi sulla nuova coppia formata da Andrea Iannone e Giulia De Lellis. A raccontare i dettagli sull'inizio della loro relazione è stato il settimanale Chi, che con un lungo articolo sul numero in edicola ha permesso ai fan di sapere come hanno fatto i due a conoscersi prima e a innamorarsi poi.

I due sembra si conoscano da un po' di tempo, esattamente da quando il campione di motociclismo ha concluso la sua relazione con Belen Rodriguez. A quei tempo, però, l'influencer era impegnata in un complicato tira e molla con il suo ex fidanzato Andrea Damante. Sono stati tre mesi complicati per Giulia, che ha cercato di ricostruire qualcosa con il dJ veneto senza successo. A questo si deve la manca dell'ufficializzazione da parte dei due, che sebbene siano stati spesso avvistati insieme non hanno mai confermato il ritorno di fiamma, proprio a causa delle incertezze da parte di entrambi. Pare che il definitivo ago della bilancia nel tentativo di tornare insieme tra Giulia e Andrea Damante sia stato proprio Andrea Iannone. La rottura definitiva tra i due influencer pare sia scaturita dalla visita di Giulia al Mugello durante il Gran Premio d'Italia, che vedeva come protagonista proprio Iannone. La De Lellis era lì per fare un regalo a suo fratello Peppe, che pare sia un grande appassionato di motociclismo, e ha ovviamente rivisto Iannone. Da quel momento pare che i due siano diventati inseparabili.

Pur di stare con lei, Iannone l'ha seguita fino a Roma, dove Giulia stava girando alcune scene della sua web series. I due hanno fatto il possibile per trascorrere del tempo insieme fino a quando, finite le riprese sul set, Giulia non ha deciso di prendere un aereo e volare a Lugano, dove vive Iannone. Ed è qui che sono stati paparazzati per la prima volta, seduti al tavolo di un elegante ristorante sul lago molto amato dal motociclista. Alcuni fotografi hanno poi seguito la coppia, che è rientrata nella splendida villa di Iannone, dove sono state rubate altre foto dei due. Sebbene ancora nessuno dei due abbia ufficializzato la relazione, che ormai sembra essere più che confermata, entrambi non lesinano indizi sui social. Pubblicano foto con lo stesso fondo e dolci dediche d'amore tramite canzoni nelle loro storie: a quando la foto di un bacio rivelatore?