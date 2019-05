Berlusconi: "Continuo a guidare FI, congresso in autunno"

"Continuerà a guidare il partito". Silvio Berlusconi apre la "fase nuova" di Forza Italia preparandosi alle elezioni che - ne è certo - saranno presto convocate da Sergio Mattarella.

"Per noi, per Forza Italia si apre una fase nuova, nella quale io personalmente sarò impegnato in Europa per realizzare la svolta che avevo annunciato in campagna elettorale e tentare di realizzare un centrodestra europeo e per renderla potenza militare mondiale capace di riunire e rafforzare l'Occidente di modo che sia in grado di resistere a qualunque sfida provenga dalla Cina comunista", ha detto il Cavaliere al termine del comitato di presidenza convocato proprio per riorganizzare il suo partito.

"Cercherò di promuovere tutto questo forte del consenso che gli italiani - cinque anni dopo la mia vergognosa estromissione dal Senato - mi hanno attribuito ancora una volta nelle regioni in cui ero candidato, il più alto fra tutti i leader politici in proporzione ai voti di lista", ha spiegato l'ex premier, "Naturalmente continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l'energia e la passione di sempre". Ricordando che il partito ha una "classe dirigente che cresce per numero e qualità", Berlusconi ha poi annunciato "un percorso condiviso di rinnovamento del Movimento, che si compirà con lo svolgimento in autunno del Congresso Nazionale" con l'obiettivo di "mettere immediatamente fine a sterili quanto inutili polemiche interne".