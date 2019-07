La Boschi contro Salvini: "Scatena odio su di me"

Gli utenti la insultano con commenti beceri? La colpa è di Matteo Salvini. Dopo La Stampa che ha preso il ministro da (cattivo) esempio per redarguire i propri lettori, pure Maria Elena Boschi se la prende con il vicepremier leghista.

Lo scontro a distanza era iniziato già ieri, quando il titolare del Viminale ha criticato sui social la decisione della dem di presentare una mozione di sfiducia nei suoi confronti. "Ancora parlate?", aveva scritto. Lei aveva replicato mandandogli i "bacioni" che lo stesso Salvini dispensa ai suoi avversari.

Ma oggi la Boschi lamenta che quello scontro abbia scatenato gli insulti contro di lei: "Lo schema è sempre quello", dice su Facebook, " Appena dico qualcosa che lo fa arrabbiare, Salvini scatena l'odio dei suoi. Che tristezza sapere che questi insulti appaiono sulla pagina del responsabile della sicurezza nazionale. E che Salvini sceglie di non cancellarli. Che tristezza non ricevere un solo commento di solidarietà da parte dei leghisti perbene. E delle donne leghiste o grilline. Che tristezza pensare che ci siano donne e uomini che sfogano su di me le loro frustrazioni. Quello che è certo è che io non mollo ".