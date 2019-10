Claudio Caniggia pazzo d'amore per Sofia: "È la donna che stavo cercando"

Claudio Caniggia stavolta fa sul serio e con Sofia Bonelli ufficializzerà il fidanzamento con una cerimonia intima che si svolgerà nella cornice di Tulum. Nonostante la lunga sequela di accuse mosse da Mariana Caniggia a suo marito, l'ex calciatore e la sua giovanissima compagna sembrano intenzionati ad andare fino in fondo.

Claudio Caniggia ha parlato recentemente con il magazine Caras, al quale ha confermato l'intenzione di rendere ufficiale agli occhi di tutti il suo fidanzamento con Sofia Bonelli, giornalista di 26 anni. “ Fin da quando ci siamo conosciuti sapevamo che era qualcosa di forte. Non potremmo stare l'uno senza l'altro. Oggi vogliamo celebrarlo con le persone più care. Siamo molto felici e vogliamo andare fino in fondo, niente ci ferma ”, ha detto Sofia al giornalista, rimarcando la purezza e sincerità del loro rapporto. È probabile che la (probabile) futura Lady Caniggia si riferisca proprio all'attuale moglie dell'ex calciatore, che sta portando avanti una battaglia contro il marito e contro questa unione. La donna, legata da molto tempo al campione argentino, ha dichiarato più volte che l'uomo sarebbe dipendente dalla droga e che Sofia non sarebbe una giornalista ma una escort.

Solo poche settimane fa i due si sarebbero scambiati reciproche accuse tramite i media argentini, dopo l'ospitata di Mariana a Live – Non è la d'Urso. Claudio Caniggia avrebbe reso pubbliche alcune chat con contenuti spinti tra lui e sua moglie per dimostrare la non lucidità della donna.

Oggi, l'ex campione che ha militato anche in Italia sembra non curarsi delle parole di sua moglie e si gode il momento con Sofia, come ha dichiarato a Caras: “ Ero solo e lei è apparsa al momento giusto della mia vita. La verità è che non ho parole per descrivere come si comporta con me e come ha superato tutto questo, non è stato facile. Sofia è una ragazza forte, una compagna che si prende cura di me. È la donna che stavo cercando. ”

Il 2 novembre, quindi, i due voleranno in Messico e lì Claudio Caniggia farà dono alla sua amata Sofia di un prezioso anello con pietra, realizzato a mano da un gioielliere e da un orafo messicani appositamente per la donna. Ci saranno pochissime persone a Tulum, solo gli amici più stretti e i familiari più intimi per questa cerimonia consacrante. Tuttavia, Caniggia non esclude di fare una grande festa nella sua Henderson, la città della provincia di Buenos Aires dove è nato e cresciuto. Intanto, lunedì Mariana Caniggia sarà nuovamente ospite a Live - Non è la d'Urso (spostato da Mediaset in assenza del GF Vip, rimandato) e muoverà nuove accuse contro suo marito.