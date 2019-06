Abortì per i maltrattamenti, l'ex marito finisce in carcere 11 anni dopo

Una storia di violenza e maltrattamenti all'interno delle mura di casa. Una donna, a causa delle botte dell'allora marito, aveva abortito. Ora l'uomo, a distanza di ben 11 anni dalle violenze commesse, è finito in carcere. Le manette per Maurizio G., 47 anni, siciliano, sono scattate in queste ore. L'ex marito dovrà scontare la pena definitiva di tre anni e sette mesi di reclusione.

L'arresto

Dopo una breve indagine, gli uomini della Squadra Mobile di Rovigo hanno individuato l'abitazione ad Adria e hanno arrestato l'uomo, eseguendo l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia.