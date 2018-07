Abruzzo, fine dei contributi per il turismo a chi ospita migranti

Finalmente una svolta a favore di quei tanti albergatori e ristoratori italiani che fino ad oggi hanno portato avanti le loro imprese con impegno e fatica, nonostante la crisi. La notizia arriva dall’Abruzzo, dove la Commissione Regionale ha fatto passare una modifica riguardante la legge 77, che concerne i fondi da destinare alle molte imprese turistiche che decidono di aderire.

La rivoluzione insita nella modifica fa riferimento in particolar modo a tutti quei centri e strutture (anche alberghi) che negli ultimi tempi hanno deciso di dedicarsi all’accoglienza dei migranti, un’attività che garantisce introiti più sicuri rispetto al tradizionale turismo. Ebbene, grazie all’approvazione del nuovo testo, fortemente voluto da Forza Italia, le sopracitate strutture alberghiere si vedranno escludere dai contributi regionali messi a disposizione per il turismo.

Addio, quindi, a quei fondi dai quali anche quegli albergatori che avevano deciso di tramutare le proprie strutture in centri di accoglienza, avevano fino ad ora attinto.