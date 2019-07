Accoltellamento a Saronno, un nuovo episodio

Rissa con accoltellamento. Di nuovo. Venerdì sera nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno (Varese) si è consumata una lite tra stranieri che ha indotto diverse persone a contattare il numero unico delle emergenze.

A riferirlo è il quotidiano online ilSaronno . Erano circa le 20 quando alcuni saronnesi hanno lanciato l’allarme: in via Diaz c’erano quattro stranieri che litigavano. Uno aveva un coltello.

Sul posto sono arrivati i carabinieri: a quel punto i protagonisti del movimento episodio hanno cercato di fuggire. L’unico a non riuscire ad allontanarsi è stato proprio il giovane con l’arma da taglio. Si tratta di un ventottenne nativo del Marocco, irregolare, in Italia senza fissa dimora e con alle spalle problemi con la legge. I militari gli hanno trovato addosso due coltelli, che sono stati sequestrati.

Il nordafricano ha raccontato di essere stato aggredito per futili motivi da tunisini e ha lamentato di essersi ferito alla caviglia, benchè il personale della Croce Rossa non abbia trovato riscontri e lo stesso straniero abbia rifiutato le cure. E’ stato lui stesso a raccontare ai militari di aver ferito un uomo alla mano, nonostante in loco non siano state trovate tracce di sangue. Non risultano feriti neanche all’ospedale cittadino o in quelli del comprensorio. Al momento, in attesa di far chiarezza sui fatti, il marocchino è stato denunciato per porto abusivo d’arma bianca.