Aci contro gli autovelox: "Aiutateci a denunciare le trappole dei Comuni"

Una class action contro i Comuni che usano le multe per far cassa. A lanciarla è il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, che in un'intervista a Repubblica chiede ai cittadini di segnalare le "trappole" dei vigili.

"Adesso basta con questa valanga di multe che tradiscono lo spirito del codice della strada. È arrivato il momento di intervenire", spiega, accusando i Comuni di piazzare "falsi cartelli di controllo elettronico della velocità per rendere invisibile quello che poi ti falcia" e di " piazzare l’autovelox a tre metri di altezza su un palo mezzo nascosto a bordo carreggiata ". Tutte "trappole" che servono solo a rimpinguare le casse delle amministrazioni comunali.

Così come il Tutor che "pone regole chiare e certe che vanno rispettate", l'autovelox "serve a far rallentare, non ad affibbiare multe". "Il risultato è la sicurezza, non i verbali", dice ancora Sticchi Damiani, " Se fai multe, e nei fai tante, vuol dire che hai fallito, che la sicurezza su quella strada non c’è. E bisogna trovare un forma corretta per ottenere l’obiettivo. Gli automobilisti sono stanchi di essere tartassati. Se l’autovelox è nascosto non va bene. Deve essere ben visibile e in un punto pericoloso, e deve servire a far rallentare. Gli automobilisti vessati sono già spremuti per contribuire in modo pesante al bilancio dello Stato, che ultimamente sembra voglia punirli invece di rispettarli ".