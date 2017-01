Addio all'asilo nido parcheggio: si imparerà fin da piccolissimi

Dite addio all'asilo nido. Con il primo via libera in consiglio dei ministri a otto decreti legislativi di attuazione della legge "Buona Scuola", la scuola d'infanzia non esiste più. Al suo posto rimarrà la scuola materna.

Con la "Buona Scuola" sarà quindi ridisegnata la scuola dell'infanzia da zero a sei anni, ponendo fine alla divisione tra nidi e materne e creando per la prima volta un sistema unico come avviene nel resto dei Paesi dell'Unione Europea. Finisce così l'era dei nidi che somigliavano spesso a parcheggi per bambini dove sostanzialmente le mamme lasciavano i figli per andare a lavorare ma dove non si svolgeva attività didattiva. Con l'istituzione di un unico percorso si inizierà ad imparare fin da piccolissimi.

Il testo della legge

"L'obiettivo è garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali", come è scritto nel testo della delega. Per la sua diffusione su tutto il territorio nazionale sarà creato un fondo di 229 milioni all'anno per l’attribuzione di risorse agli enti locali".