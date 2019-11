Adesso sbarcano pure in Usa: ci mancavano le sardine a NY

Dopo Bologna, Modena, Sorrento e Perugia le sardine faranno un lungo viaggio, attraverseranno l'oceano Atlantico e raggiungeranno New York. Sotto i grattacieli made in Usa, non lontano dalla Trump Tower, lì dove little Italy è una tappa quasi obbligata per chi visita la città, gli anti-leghisti si raduneranno in piazza per "una causa tanto importante". "Non c'è tempo da perdere - dicono - si tratta di un'emergenza".

L'appuntamento è per domani A Washington Square Park ore 15 locali. Le sardine atlantiche, così si sono definite, stando agli interessamenti su Facebook dovrebbero essere circa 200. "La nostra storia è la storia delle sardine di tutta Italia. Siamo allineate e allineati con il loro manifesto", scrivono sui social. L'evento è stato organizzato in coordinamento con le 6mila sardine "originali". Dunque c'è la bollinatura ufficiale da parte dei ragazzi che hanno pure registrato il marchio a livello europeo per evitare "fake" e approfittatori. L'obiettivo dichiarato è quello di "dialogare, scambiare idee e riportare la politica alla piazza".

Il movimento newyorkese è nato "sull’onda" del manifesto delle sardine, pubblicato nei giorni scorsi Mattia Santori&co. "Siamo un gruppo di italiani che vivono a New York - si legge sui social - e abbiamo deciso di mobilitarci spontaneamente per sostenere il movimento delle Sardine che sta inondando il nostro Paese. Crediamo sia giunto il tempo di agire come cittadini attivi e responsabili per ricostruire il dialogo democratico eliminando le parole di odio e raccontando l'Italia con parole nuove!".

A dire il vero, l'appello non è rivolto solo a tutti gli italiani presenti nella Grande Mela, ma anche agli "antifascisti non italiani". Sarà una "manifestazione pacifica" per "dimostrare che gli italiani credono in una Italia antifascista, inclusiva, traboccanti di speranza per le sorti del nostro Paese e non d’odio ci sono, sono tanti, e sono in tutto il mondo!". Ci sarà "solidarietà alle migliaia di sardine in tutta Italia" (manco fossero sotto attacco". Si cercherà di "denunciare la retorica dell'odio, della discriminazione, dell'esclusione dei più deboli che sta infestando come erba cattiva la nostra politica". Verrà rinnegata "la politica fatta di slogan e false notizie, di post e likes sui social media". E non mancherà la promozione di "una politica anti-populista che appoggi idee, dialogo e programmi concreti". Infine, le sardine atlantiche sotto il cielo di New York urleranno "a tutto il mondo che l'Italia è antifascista".