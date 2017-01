Aeroporto di Cagliari, fermate tre siriani con passaporti falsi

Tre siriane, tra cui una bambina, sono state fermate e identificate dalla polizia all'aeroporto di Elmas, a poca distanza da Cagliari, perché avevano dei passaporti falsi.

Erano arrivate da alcuni giorni a Cagliari dalla Germania e stavano per partire per Londra ma sono state accompagnate negli uffici della questura per accertamenti. Le due donne ora rischiano una denuncia. Secondo Mauro Pili, deputato e leader sardo di Unidos, "se il tutto fosse confermato saremo dinanzi a falle del sistema davvero inaudite. A ogni cittadino italiano si fanno mille controlli e poi invece succede che tre siriani viaggiano con passaporto falso in un volo di linea. Forse i trionfalismi di Gentiloni e Minniti non tengono conto della realtà dei fatti" . Daniele Caruso, leader di Noi con Salvini in Sardegna, ha, invece, commentato così sui social: " La #sicurezza in un momento come in questo dovrebbe essere la priorità. Ma in #Sardegna si arriva indisturbati dall'#Africa coi barchini senza documenti e via aerea da #Milano con documenti falsi. #PrimaLaSicurezza#StopInvasione".