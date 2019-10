Agenti morti a Trieste: su Facebook insulti choc ai poliziotti

"Chi se ne frega degli sbirri morti, morissero tutti nello stesso giorno, io festeggerei" . Ecco uno degli insulti choc che si possono leggere su Facebook circa la furia omicida di Alejandro Augusto Stephan Meran, che ha ammazzato due agenti all'interno della questura di Trieste: Matteo Demenego 31 anni, e Pierluigi Rotta, 34, sono stati uccisi con nove pallottole dal dominicano.

E allora il Sap-Sindacato autonomo di polizia ha sporto denuncia: "Dopo le tre querele annunciate ieri, oggi ne abbiamo presentate altre quattro presso le procure di Caltanissetta, Trapani e Campobasso, nei confronti di altrettante persone" , spiega Stefano Paoloni, segretario generale del sindacato.