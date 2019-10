Aggredisce compagna e figlia, poi si scaglia contro gli agenti: arrestato

Si era infastidito dal comportamento della figlia della sua compagna che invece di studiare si era messa a giocare. Così l'ha colpita con un iPad al ginocchio e poi si è scagliato contro la madre, intervenuta in difesa della figlia. È successo a Trento dove l'uomo, un 48enne italiano, vive con la compagna e la ragazzina.

I carbinieri sono subito giunti sul posto e hanno riportato la calma. Poi hanno preso in custodia l'uomo e lo hanno portato negli uffici del Radiomobile, dove è stato trovato in possesso anche di un coltello.

Lì, il 49enne ha perso la testa e, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, " spinto dallo stato di agitazione e dalla rabbia per la vicenda, ha incominciato ad inveire contro gli agenti, spingendoli ed offendendoli ripetutamente ".

In attesa del giudizio per direttissima, l'uomo è stato arrestato. Dovrà rispondere dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, percosse e detenzione di armi. Le due vittime stanno bene.