Agnese da Montefalco, la nonna di Affari Tuoi che ha commosso Insinna

Agnese da Montefalco ha 87 anni e ieri sera la sua storia ha commosso tutti gli spettatori del programma di Rai Uno Affari Tuoi.

La donna, soprannominata Spaccapilo per un aneddoto legato al nonno che vendeva verdure, ha vinto 33mila euro dopo un'emozionante partita legata ai numeri importanti della sua vita. Ha cambiato il pacco numero 11, giorno di nascita del papà Giuseppe con il 10, giorno di quello della mamma Martina.

Ma Agnese i genitori li ha conosciuti all'età di 17 anni dopo aver vissuto prima in un istututo a Spoleto dove venne lasciata appena nata: "Quando ho incontrato i miei genitori è stata una cosa bellissima. A tutti dico di amare le proprie madri. Avere una mamma è importantissimo e per vivere serenamente non bisonga mai arrabbiarsi", ha raccontato la donna.

Come riporta Il Messaggero la donna ha prima rifiutato 28mila euro, poi 10mila fino ad arrivare ad accettare 33mila euro. Quando Insinna le ha chiesto cosa avrebbe fatto con i soldi della vincita Agnese è stata chiara: "Una parte la lascerò per la vecchiaia, una per controllare il mio corpo e il resto andrà ai bambini realmente poveri".