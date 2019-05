Aia ritira cotolette e spinacine: "Potrebbero contenere plastica"

" Potrebbereo contenere frammenti di plastica bianca ". L'annuncio arriva dal sito ufficiale di Aia, che informa il ritiro delle confezioni di due lotti di spinacine e cotolette.

Infatti, gli autocontrolli effettuati nei siti dove vengono prodotti i due alimenti panati hanno rilevato "la possibile presenza di frammenti di plastica bianca ". Il richiamo riguarda due lotti: le spinacine Aia, per il lotto 07258020, nelle confezioni da 2 e 4 pezzi, e le cotolette Bigger XXL, per il lotto 07258011, entrambe con data di scadenza l'8 giugno 2019.

L'azienda informa di aver deciso " volontariamente e in via precauzionale " circa il ritiro dei prodotti "incriminati", che verranno tolti dagli scaffali dei supermercati, e invita i consumatori "che avessero già acquistato un prodotto appartenente ai due lotti interessati a riconsegnare le confezioni in loro possesso ai punti vendita in cui hanno effettuato l’acquisto ". I supermercati, assicura l'azienda, provvederanno al rimborso degli acquirenti o sostituiranno il prodotto.