Alarm Phone, barcone partito dalla Libia è arrivato a Lampedusa

Continuano gli sbarchi in Italia: la soluzione dei porti aperti sta contribuendo ad innalzare notevolmente il numero dei migranti giunti nel nostro Paese rispetto a quando era stata applicata la linea Salvini. Uno degli ultimi sbarchi registrati riguarda 20 persone partite dalla Libia. Ad annunciarlo è Alarm Phone, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: " Ieri siamo stati contattati da un parente di persone su una barca partita da Zuwarah Libya, con 20 persone incluse molte famiglie. Non siamo riusciti a contattare la barca ma abbiamo informato la Guardia costiera. Oggi il parente ci ha detto che la barca è arrivata a Lampedusa! ".

Altri sbarchi previsti?