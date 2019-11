Alessandria, esplode una cascina: morti tre vigili del fuoco

Tragedia nella notte a Quargnento, in provincia di Alessandria, dove tre vigili del fuoco hanno perso la vita mentre stavano tentando di spegnere un incendio divampato in un cascinale disabitato. Il terzo corpo privo di vita è stato trovato solo successivamente. Per i tre non c'è stato nulla da fare: sono stati travolti dalle fiamme senza alcuno scampo. Feriti altri due pompieri e un carabiniere: stando a quanto si apprende dalle prime informazioni disponibili, non sarebbero in pericolo di vita. Come riportato da Il Piccolo, tra le macerie sarebbero state rinvenute delle bombole con timer: una di questa è inesplosa ed è stata sottoposta al sequestro. Nell'aria c'è un forte odore di gas. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri.

#Quargnento (AL), esplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato. Coinvolta la squadra intervenuta, due #vigilidelfuoco deceduti, un terzo disperso. Feriti gli altri due componenti e un carabiniere. Intervento in corso #5novembre pic.twitter.com/gL5amyNToR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 5, 2019

Pista dolosa

Non vi è ancor un quadro chiaro per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, su cui stanno indagando i carabinieri di Alessandria guidati dal colonnello Michele Lorusso. Un'ipotesi investigativa non escluderebbe l'origine dolosa: in tal caso l'esplosione non sarebbe stata accidentale. Al momento si stanno prendendo in considerazione due ricostruzioni: una secondo cui i vigli del fuoco sarebbero stati colpiti da una seconda esplosione dopo essere intervenuti per domare la prima; secondo fonti investigative invece avrebbero inizialmente cercato di spegnere un principio di incendio e solamente dopo essere arrivati sul posto vi sarebbe stata l'esplosione.

Il Dipartimento della protezione civile " esprime il più sincero cordoglio per la morte dei vigili del fuoco deceduti questa notte nello svolgimento del proprio servizio ". Il capo Angelo Borrelli ha rinnovato " la stima e l'apprezzamento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fondamentale struttura operativa di tutto il sistema, e a tutte le forze, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di protezione civile ".

Dolore dei #vigilidelfuoco per la perdita dei colleghi nell’esplosione di #Quargnento (AL). Il Capo Dipartimento Salvatore Mulas e il Capo del Corpo Fabio Dattilo esprimono tutta la vicinanza alle famiglie dei tre vigili vittime del dovere e ai colleghi tutti e di Alessandria pic.twitter.com/iWJd5noSjW — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 5, 2019

Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell'Interno, ha espresso la propria vicinanza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le condoglianze alle famiglie delle vittime: " Stiamo seguendo l’evolversi della tragedia che ha coinvolto i vigili del fuoco di Alessandria. Siamo tutti vicini al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle famiglie delle vittime. Nessun sacrificio è invano ".