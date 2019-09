Alfonso Papa viene assolto: "Ora il calvario è finito"

Alfonso Papa è stato assolto dalla seconda sezione penale della Corte d'appello di Napoli dopo le accuse relative alla vicenda giudiziaria "Loggia P4". La Camera aveva autorizzato la custodia cautelare in carcere per l'ex parlamentare del Pdl, condannato dalla prima sezione penale del Tribunale di Napoli a 4 anni e 6 mesi di reclusione per induzione alla concussione. L'indagine era nata nel 2010 e culminata nell'estate del 2011; dietro le sbarre era finito anche il faccendiere Luigi Bisignani che poi aveva patteggiato una pena di un anno e sette mesi. I difensori di Papa (Carlo Di Casola e Giuseppe D'Alise) hanno espresso enorme soddisfazione.

"Calvario finito"