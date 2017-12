Allarme smog al Nord: blocco delle auto diesel

Allarme smog al Nord. Dopo il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 registrato dalle centraline ARPA, scattano domani le misure previste dall'accordo di programma del bacino padano adottato il 9 giugno scorso dalla Regione Lombardia con Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e il Ministero dell'ambiente. Lo rende noto il Comune di Milano. Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa.

Non è possibile utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con prestazioni al di sotto della classe 3 stelle; non è consentito utilizzare sistemi di riscaldamento a legna, accendere falò, barbecue, fuochi d'artificio ed è obbligatorio ridurre di 1 grado centigrado la temperatura all'interno delle abitazioni. Le misure resteranno attive fino a quando ARPA non certificherà l'abbassamento dei valori del PM10 per due giorni consecutivi sotto i 50 microgrammi.

Stesse regole anche a Bergamo, come anche a Pavia, dove per sei giorni consecutivi, dal 19 al 24 dicembre, in città è stata superata la soglia dei 50 microgrammi per il pm10. Allarme anche a Venezia, dove Arpa Veneto ha segnalato l'allerta 1 arancio, che si attiva dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei 50 microgrammi nella stazione di riferimento (Bissuola). Identiche a quelle scattate nelle città lombarde le limitazioni sul traffico e sul riscaldamento disposte nel territorio del Comune di Venezia.