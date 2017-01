Allatta il figlio all'ufficio postale e viene cacciata

"Ho compiuto quello che per me è un gesto del tutto naturale. Il più naturale del mondo. Mio figlio aveva fame e io, dopo essermi messa in un angolo dell’ufficio postale, gli ho dato il seno. Per sfamarlo" . Francesca Castelli, neo mamma del piccolo Elia, racconta così la sua decisione di allattare suo figlio di 3 mesi all’interno dall’ufficio postale di Biella da cui è stata allontanata.

La giovane donna aveva chiesto di andare in un posto riparato per non disturbare i presenti, ma poco dopo le è stato detto che era vietato allattare al seno e consentito solo con il biberon. La donna ha raccontato l’episodio sul suo profilo Facebook che è stato ripreso dai media e sul caso è intervenuta anche il ministro Madia, che ha annunciato una direttiva per consentire l'allattamento nei pubblici uffici. “Un vero paradosso. Io – afferma Francesca - ho anche chiesto di indicarmi il bagno. Ma la signora allo sportello è andata nel retro dell’ufficio e ha chiamato la direttrice, che mi ha detto che non era il posto per noi. Che non avevano un posto dedicato ai bambini. Ma soprattutto che l’ufficio non era un bar e che non potevo cambiare il mio bambino in mezzo ai clienti”.

La risposta dell'impiegata postale