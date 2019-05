Alunni del liceo di Bolzano stilano classifica sessista sulle compagne

Una classifica con voti, in base alla bellezza e all'aspetto fisico delle compagne di classe. Sembra che i ragazzi di un liceo di Bolzano si divertissero a compilare quella che chiamavano "Figadvisor". Ma le ragazze non hanno accettato il loro gioco e hanno deciso di scrivere una lettera di proteste.

L'altro giorno, un gruppo di ragazzi aveva compilato una classifica, scritta su un foglio: accanto al nome di alcune compagne compariva un voto. Il foglio era stato poi consegnato alle ragazze che, dopo un confronto col preside, hanno deciso di scrivere una lettera, chiedendo di essere rispettare.

" La nostra essenza - si legge nella nota riportata dal Corriere della Sera- viene annullata in un singolo numero, veniamo valutate con giudizi pesanti in base all’estetica e a quanto siamo curate quel giorno. Ogni difetto diventa motivo di scherno ma quello che ci chiediamo è chi siano i nostri compagni per permettersi di giudicarci in questo modo? Siamo stufe di questo atteggiamento e chiediamo si avvii una riflessione ".