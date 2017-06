Amnesty International contro Salvini, Razzi, Trump e Putin

Cos'hanno in comune Matteo Salvini, Antonio Razzi e Donald Trump? E ancora il presidente russo Vladimir Putin, quello turco Recep Tayipp Erdogan e il dittatore nordcoreano Kim Jong-Un?

Sono tutti protagonisti di un manifesto che sarebbe riconducibile ad Amnesty International e che sarebbe stato affisso per le vie di Torino. Il poster riprende un celebre dipinto dell'artista spagnolo Francisco Goya, con la frase inequivocabile "il sonno della ragione genera mostri". Con i politici italiani e stranieri al posto dei mostri infernali che compaiono nell'incisione del pittore iberico.

La segnalazione arriva dal blog satirico vicino al Pd "Nonleggerlo". Il manifesto, segnalato dal lettore torinese Aldo Parisi non compare in altre foto online ma l'immagine sembrerebbe essere autentica. In calce al poster nessun commento oltre alla frase di Goya e non altra firma se non quella della famosa associazione per i diritti umani.

Sebbene i personaggi politici siano innegabilmente molto diversi fra loro, il fil rouge che forse si può individuare è senza dubbio quello del populismo, che in alcuni casi sfocia addirittura nell'autoritarsmo, come per il presidente nordcoreano Kim Jong-Un. E certo Amnesty International è tutto meno che populista.