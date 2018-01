Antonella Clerici saluta il suo cane: le ceneri di Oliver in mare

Antonella Clerici saluta per l'ultima volta il suo amato cane Oliver, scomparso alcune settimane fa, gettando le sue ceneri in mare.

"Ciao Oliver, come promesso ti ho riportato al mare che amavi tanto", questo il messaggio che la nota conduttrice televisiva pubblica sul proprio profilo Instagram. Nella foto, la Clerici ha in mano una specie di urna al cui interno ci sono le ceneri del suo "migliore amico". Anzi, è la stessa presentatrice che poco ore dopo la scomparsa di Oliver lo aveva definito, sempre sui social, il suo "primo figlio".

Un amore talmente grande per l'animale domestico che la Clerici è scoppiata a piangere in diretta televisiva, chiedendo scusa ai telespettatori se per il mancato sorriso durante La prova del cuoco. Moltissimi i messaggi di solidarietà ricevuti dopo la pubblicazione dello scatto: "Un bellissimo gesto per un animale che ti ha riempito il cuore", scrive ad esempio un utente.