Anziano spara e uccide ladro. Il gip archivia dopo quattro anni

La posizione di Ilario D'Apollonio è stata archiviata. L'imprenditore di 85 anni, che il 29 giugno del 2013 ha sparato e ammazzato un ladro che stava assaltando la sua villa in via Nomentana, non andrà a processo. Per il gip Gaspare Sturzo, che ha accolto le conclusioni del pm Elisabetta Ceniccola, si è trattato di legittima difesa.

Erano le 23.30 e Ilario si trovava davanti alla televisione, al primo piano della sua villa, quando alcuni balordi hanno fatto irruzione in casa. Strani rumori lo hanno spinto a correre al piano terra. Ed è lì che ha trovato i banditi mentre stavano imbavagliando la moglie e la minacciavana con un'arma. "Ho sparato solo per spaventarli" , ha l'anziano. Uno dei rapinatori, un romeno di 36 anni con precedenti, è stato colpito. I carabinieri lo hanno trovato in giardino, riverso a terra, con i guanti e il passamontagna nero ancora a coprirgli sul viso. Per quel morto Ilario è stato incriminato. Ed è finito sotto inchiesta per omicidio volontario. Adesso, dopo quattro anni, la procura ha deciso di stralciare la sua posizione.