Apple, Tim cook spiazza gli studenti: "Non voglio che mio nipote usi i social"

Anche il numero uno di Apple, Tim Cook, è preoccupato per i rischi imposti della tecnologia. "Non ho figli, ma ho un nipote, al quale ho posto dei vincoli. Ci sono delle cose che non consento, non voglio che usino i social network", ha affermato l'amministratore delegato parlando all'Harlow College nell'Essex, in Gran Bretagna. Secondo Cook, le scuole dovrebbero quindi porre dei limiti nell'utilizzo della tecnologia.

"Non credo nell'uso eccessivo della tecnologia. Non sono uno di quelli che dice che usarla tutto il tempo significhi aver raggiunto il successo. Non lo credo affatto". Cook ha invitato gli studenti a usare bene il loro tempo, perché anche se è vero che decodificare un computer è più importante che conoscere una lingua, arriva anche il momento in cui "è bene chiudere un computer e un iPad". "Ci sono ancora questioni di cui si vuole parlare o che bisogna capire - aggiunge - In un corso di letteratura, è giusto usare molto la tecnologia? Probabilmente no".