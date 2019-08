Arcelor Mittal, la magistratura conferma la chiusura dell’altoforno 2

Il giudice monocratico del tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro dell'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico. Lo rende noto ArcelorMittal, il nuovo proprietario dello stabilimento siderurgico. Il colosso franco-indiano sottolinea di non essere " parte nel procedimento legale, ma sta comunque approfondendo le ripercussioni che da questa decisione possono derivare per l'operatività dello stabilimento di Taranto ". L'altoforno 2 dovrà quindi essere disattivato e spento, un'operazione che non può essere immediata, ma per la quale sono necessari alcuni mesi. In questo modo rimarrebbero in funzione solo due altoforni della più grande acciaieria d'Europa: l'1 e il 4.

Ilva in amministrazione straordinaria aveva chiesto la facoltà d'uso dell'altoforno più grande (il due appunto, ndr), ma non è stata concessa. E questo avviene non con l'amministrazione straordinaria, ma sotto la gestione di Alcelor Mittal. Dopo la decisione " l'Azienda - continuano i nuovi proprietari nella nota - ha preparato un calendario per la chiusura dell'altoforno 2 come richiesto. Tuttavia ArcelorMittal auspica che una soluzione alternativa sia trovata in quanto il funzionamento dell'altoforno 2 è parte integrante della sostenibilità del sito di Taranto ", conclude.

" Apprendiamo della decisione del giudice Francesco Maccagnano di rigettare l'istanza di Ilva in amministrazione straordinaria per effettuare i lavori di messa in sicurezza dell'altoforno 2, sequestrato dalla Procura di Taranto dopo che il giudice dell'udienza preliminare Pompeo Carriere aveva respinto l'istanza di dissequestro della stessa Ilva in Amministrazione Straordinaria " ha dichiarato Marco Bentivogli, segretario generale della Fim. " Questa ulteriore tegola si aggiunge ai 1.400 lavoratori in Cig dal 2 luglio scorso a cui potrebbero aggiungersi altri 1000 proprio a causa del sequestro di Afo2 ", denuncia il sindacalista ammonendo come " la tensione in stabilimento aumenti di ora in ora " anche in considerazione dell'annunciata chiusura del sito resa nota dai vertici di Mittal a seguito della cessazione dello scudo penale per gli atti degli amministratori del gruppo franco-indiano, deciso dal governo. " Se aggiungiamo a questi 2400 anche i 1700 in cassa integrazione comprendiamo come la lentezza con cui si cerca di disinnescare i problemi ambientali si somma ad un'incertezza del Governo che innesca una bomba sociale inaccettabile " dice ricordando come ancora oggi al Senato " un rappresentante del M5S abbia ribadito la necessità di riconvertire l'area ex Ilva ad altra attività economica ".

Ma i lavoratori, prosegue, " non vogliono sussidi ma rientrare al lavoro, in un'ambiente salubre. Il benaltrismo non aiuta ne il lavoro ne l'ambiente ", continua sollecitando il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a chiarire " definitivamente se rispetto all'accordo del 6 settembre 2018 ha cambiato idea e dia risposte chiare a lavoratori di tutto il Gruppo e ai cittadini di Taranto ". Nel provvedimento di stop, spiega ancora Bentivogli, il giudice sostiene che " far effettuare i lavori e quindi tenere ancora in attività l'impianto, significherebbe esporre i lavoratori addetti ad una condizione di pericolo essendo lo stesso impianto in condizioni di rischiosità. L'altoforno 2, uno dei tre(Afo1, Afo2, Afo4) attualmente operativi andrà, quindi, fermato e spento, operazione, questa, per la quale il custode giudiziario dell'area a caldo aveva avviato, su incarico dell'autorità giudiziaria, il relativo cronoprogramma ".