Arcelor Mittal, è sciopero degli autotrasportatori e delle aziende dell'indotto

È stato definito un "presidio rispettoso" lo sciopero degli autotrasportatori e di alcune aziende dell'indotto a Taranto davanti all'ex Ilva. C'è chi tra loro ha paura di parlare davanti alle telecamere "per ripercussioni all'interno dell'azienda, è già successo in passato". Ma sono fuori alla portineria C della fabbrica, l'ingresso per i camion che trasportano le materie prime utilizzate nella produzione del più grande stabilimento siderurgico d'Europa. Autotrasportatori e lavoratori dell'indotto protestano insieme per i crediti vantati nei confronti dei gestori di Arcelor Mittal. Presenti anche le forze dell'ordine temendo ripercussioni per l'ordine pubblico. A far visita al sit-in anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, i sindaci di alcuni Comuni della provincia ed il presidente della provincia Giovanni Gugliotti. Il presidio andrà avanti finché non si avranno risposte concrete da Arcelor Mittal.

" Il presidente Michele Emiliano ha proposto di utilizzare un fondo regionale di un miliardo e mezzo di euro per pagare le nostre fatture " ha dichiarato Giacinto Fallone, autotrasportatore, continuando " Se dovesse essere autorizzata dal Governo, la Regione Puglia diventerebbe creditore nei confronti di Arcelor Mittal, noi speriamo che questo possa accadere anche se, onestamente, ci credo poco. " Ormai sono disillusi, non sanno più a chi credere e a quale promessa credere gli autotrasportatori e i titolari delle aziende dell'indotto che chiedono i pagamenti che aspettano da tempo.

" Ci sono 50milioni di euro che non sono ancora stati pagati da Arcelor Mittal e noi senza quegli incassi non possiamo portare avanti le nostre aziende nè assolvere i nostri compiti nei confronti dei dipendenti " ha dichiarato a IlGiornale.it Mariagrazia Franzoso, titolare di una delle aziende che lavorano nell'indotto dello stabilimento ex Ilva. " Come prima cosa chiediamo che vengano pagate le nostre fatture scadute e poi che qualcuno prenda a cuore la situazione di Taranto, non riusciamo a capire se questo stabilimento avrà un futuro. Ma se non ci pagano noi ce ne andremo " ha dichiarato un altro autotrasportatore.

Tanti i camion fuori allo stabilimento di Taranto, affissa sui mezzi pesanti una sola frase: "Anche l'acciaio può essere vita se la fabbrica è pulita. Rispetto delle regole, rispetto per il lavoro!". Esposti al loro interno immagini della Madonna e di San Pio a cui i trasportatori si rivolgono nei momenti di sconforto.

"Ognuno di noi ha un malato di tumore a casa, ma abbiamo bisogno di lavorare" conclude un dipendente dell'indotto. Così, il nodo gordiano che stritola la città di Taranto e vede ambiente e salute dei cittadini e dei dipendenti dello stabilimento siderurgico da un lato e la questione occupazionale dall'altro, non sembra comunque sciolto malgrado il passaggio della fabbrica ad Arcelor Mittal.