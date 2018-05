Arezzo, la scuola premia con un assegno gli studenti con la media alta

Un assegno da 100 a 150 euro per chi arriva allo scrutinio finale con una media pari o superiore al sette e mezzo e almeno nove in condotta. L'originale idea per premiare la meritocrazia fra gli studenti arriva a un istituto superiore di Arezzo, il "Buonarroti-Fossombroni".

Come racconta fra gli altri La Nazione, l'istituto superiore di formazione della città toscana ha stabilito di premiare i più meritevoli fra i futuri tecnici delle costruzioni e tecnici economici con un assegno in denaro che verrà consegnato il prossimo 19 maggio sulla base della media del primo quadrimestre.

Premi da 100, 120 e 150 euro a seconda dei voti più o meno alti, concessi grazie ai fondi della scuola ma anche grazie alle sponsorizzazioni di diverse aziende del territorio aretino con cui il "Buonarroti-Fossombroni" ha già rapporti di collaborazione per il progetto di alternanza scuola-lavoro. Secondo la dirigente scolastica Silvana Valentini si tratta di un modo "per far scattare la motivazione allo studio e promuovere comportamenti corretti in classe".

In tempi di bulli e ragazzi sospesi per aver aggredito i professori in aula, un bell'esempio di meritocrazia che forse potrebbe essere imitato anche altrove.